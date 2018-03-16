Коллекция «Синий платочек Победы»: сохранение исторической памяти

11 марта в рамках Mercedes Benz Fashion Week состоялся показ Альянса российских арт-инженеров «M.I.R.277». Впервые в рамках такого мероприятия прозвучала тема сохранения исторической памяти. Специально для показа была создана коллекция авторских платочков, дизайнером которых стала президент благотворительного фонда «Русский земля», депутат района Мещанский города Москвы, Данилова Анна.

Коллекция была создана в рамках программы по увековечиванию памяти «Синий платочек Победы». Для сохранения исторической точности в разработанном дизайне консультантами выступили ветераны ВОВ Москвы, историческое сообщество, а также общественные организации. Коллекция символизирует разные этапы Великой Отечественной Войны от трагичного для нашей страны обращения Левитана 22 Июня 1941 года об объявлении начала войны до праздничного салюта 9 мая 1945, ознаменовавшим победу над фашистской Германией. Концепция коллекции выдержана в едином стиле. Основным цветом для каждого платочка стал синий цвет, символизирующий мирное небо.

«Мир меняется, и нужно улавливать тренды, понимать, как можно вовлекать и заинтересовывать молодёжь новыми способами. А индустрия моды, всегда впереди и востребована. Но наша коллекция - это даже не мода, а стиль. То, что на все времена. Коллекция «Синий Платочек Победы» - это наша память, это наша радость и боль, гордость и уважение к старшему поколению, нашим бабушкам и дедушкам, которые подарили нам мирное небо, благодаря которым мы живём. И конечно человек, который будет носить на себе этот платочек, будет это осознавать, бережно к нему относится.

Потому что у нас есть то, что нас всех объединяет, это наша история, одна на всех. А кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Эта коллекция создана, прежде всего, чтобы помнили» - поделилась президент благотворительного фонда «Русский земля», депутат района Мещанский города Москвы, Данилова Анна.

Концепция коллекции выдержана в едином стиле. Основным цветом для каждого платочка стал синий цвет, символизирующий мирное небо. Рисунки на платочках изображены в плакатном стиле с использованием художественной метафоры, разномасштабных фигур, а также изображений событий, отражающих Великую Отечественную войну. Для создания были использованы несколько оттенков синего, цвет стали, охра, хакки. Как же правильно носить платок? Так как платочек является символом подвига и требует бережного отношения, в первую очередь он предназначен для завязывания на шее. Также допускается как аксессуар на сумочке, на запястье, возможно завязать по-французски на голове, а потом спустить на плечи верхнюю часть.

«Сохранение исторической памяти - важная миссия для современной молодёжи. Мы последнее поколение, которое вживую может прикоснуться к истории и имеет возможность общаться с нашими дорогими ветеранами. Наша коллекция и проект в целом – это возможность напомнить благодаря кому над нами голубое мирное небо.

Возможность рассказать о том, что наши прабабушки и прадедушки будут героями, несмотря на то, сколько времени пройдет с тех страшных событий» - добавила Мынкина Ксения, председатель совета фонда «Русская земля».

Программа по увековечиванию памяти «Синий платочек Победы» реализуется уже на протяжении трёх лет. Символично то, что показ коллекции состоялся спустя несколько дней после празднования 8 марта. Напомним, что Международный женский день приобрёл статус нерабочего дня в год 30-летия Великой Победы (8 мая 1975 г): «в ознаменование выдающихся заслуг советских женщин в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, их героизма и самоотверженности на фронте и в тылу».