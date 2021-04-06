Компания Razer выпустила коллекцию одежды, на 88% состоящую из переработанного пластика

На этой неделе компания Razer представила капсульную коллекцию одежды, которая на 88% состоит из переработанного океанского пластика. Линия отчасти является попыткой повысить осведомленность о свыше 8 млн тонн пластика, который ежегодно попадает в мировой океан, что способствует изменению климата и угрожает биоразнообразию и продовольственным ресурсам.

Известно, что это не первая попытка Razer заняться проблемами окружающей среды. В октябре 2020 года компания объединилась с некоммерческой организацией Conservation International, чтобы сохранить часть мирового леса за счет продажи плюшевых игрушек Sneki Snek.

Релиз, сопровождающий выход новой капсулы, сообщает, что Razer обязуется профинансировать сбор 1 кг морского пластика за счет каждого проданного предмета одежды. Всего в коллекции пять вещей, каждая из которых будет выпущена ограниченным тиражом в 1337 единиц. Это означает, что, если все предметы будут распроданы, компания поможет очистить мировой океан от более 2200 кг пластика.

В дизайне коллекции использована знаменитая гравюра «Большая волна в Канагаве» японского художника XIX века Кацусики Хокусая. Однако узнаваемая волна содержит огромное количество пластикового мусора. Коллекция включает худи на молнии (149,99 долларов), футболку (89,99 долларов), майку (69,99 долларов), шорты (79,99 долларов) и кепку (49,99 долларов).

Линия одежды Razer Kanagawa Wave поступит в продажу 7 апреля 2021 года в размерах от маленьких до XXXL.