Конференция «ОТ постсоветской фабрики к современному модному производству» будет проходить 19 марта в зале «Бизнес» (D1) на третьем этаже Павильона №1 с 11:00 до 15:00.

Пять лет команда Beinopen работает над Форумом новой модной индустрии. За эти годы сформировано большое профессиональное комьюнити, проанализированы сотни fashion-проектов и выработана четкая система ценностей.

Программа, подготовленная для Российской недели текстильной и легкой промышленности – это выжимка знаний о том, как и с кем делать моду в России сегодня, а также как производствам эффективно взаимодействовать с дизайнерами.

«Мода – лучший из способов монетизации креатива на сегодняшний день. Однако игрокам в России зачастую не хватает информации, которая дала бы возможность создавать конкурентный модный продукт – пользоваться современным визуальным языком, замечать тенденции в индустрии, социальные и экономические тренды», – говорит основатель и идеолог Beinopen Алексей Баженов.

На конференции будет рассказано что и как должно измениться российской моде, чтобы она стала интересна в мировом контексте. Будет рассмотрен пакет прикладных советов и рекомендаций как швейным производствам и фабрикам модернизироваться в цифровое пространство и наладить коммуникацию с новыми российскими дизайнерами, а главное зачем и как это может повлиять на получение крупных заказов.

Что такое виртуализация и как виртуальный продукт стал важнее физического? Как меняется система моды? Как на это влияют новые ценности – и какие они? Что такое современный визуал и как с ним работать? Какой может быть удачная контентная стратегия для производства? И какой точно не должна.

Все вопросы будут – с разбором практических кейсов.

Спикеры:

Алексей Баженов

Идеолог проектов beinopen, основатель Форума новой модной индустрии Beinopen. В 2006 году запустил online-журнал и базу данных российских и международных ритейлеров Be-in.ru. С 2015 года проводит Форум новой модной индустрии Beinopen, который включает Конференцию, Выставку модных бизнесов и марок и Международный Фестиваль кино о моде и современной визуальной культуре BIOF. В качестве приглашенного спикера выступал в Высшей Школе Экономики (Москва), Британской Высшей Школе Дизайна.

Катя Работа

Журналист, шеф-редактор beinopen, куратор ежегодной деловой программы Форума новой модной индустрии, автор образовательных программ «Создание современного визуального продукта», «На чем зарабатывать в моде сегодня?», «Контентные стратегии для брендов и ритейлеров». Имея опыт работы над собственной маркой женской одежды, Катя консультирует дизайнеров на этапе запуска, а также помогает скорректировать «виртуальный образ» уже функционирующим на рынке брендам.

Регистрация на выставку «Интерткань-2020.Весна» (18-20 марта 2020) – ЗДЕСЬ

Регистрация на «Российскую неделю текстильной и легкой промышленности» (17-20 марта 2020) – ЗДЕСЬ