Конкурс "Головной убор Шапо-2017"

В рамках выставки Chapeau & Mosfur 2017 прошел конкурс головных уборов "Головной убор Шапо-2017". Конкурсные коллекции оценивались на главном подиуме выставки посредством закрытого голосования жюри по 10-бальной шкале по трем критериям: идея коллекции (актуальность, оригинальность, функциональность); исполнение (дизайн, технология, качество); презентация (музыкальное художественное представление коллекции).
В состав жюри в этом году вошли:
‒ Вячеслав Михайлович Зайцев, Московский Дом Моды «Слава Зайцев»
‒ Игорь Гуляев, дизайнер, глава собственного именного дома моды
‒ Вера Иванова, главный редактор журнала «Модный магазин»
‒ Тим Ильясов, главный редактор журнала «Фешенограф»
‒ Лия Гуреева, дизайнер головных уборов
‒ Сэмми Котвани, глава компании «Императорский портной»
1. Лидия Цховребова "Преображение"
Бренд Yalidia (LidiaTskhovrebova) совместно с дизайнером из Чернигова, Карповой Светланой, директором RedCat creativ fabric, участником многих международных показов представляют итог международного совместного проекта Коллекцию "Преображение".
Бренд «Yalidia» обязан своему появлению художнику - дизайнеру Лидии Цховребовой, члену Ассоциации Модельеров России, участнику многих российских и международных показов. В 2009 году она не побоялась войти в мир моды с неповторимым изысканным дизайном и уровнем качества исполнения украшений из натуральных камней. Одновременно появились ее яркие валяные шляпы «Русская красавица», стилизованные «Russian style», отчасти напоминающие русские кокошники, а также палантины и одежда из волшебно нежного мериноса.
Сутью философии бренда стала любовь к каждому, кто приобретает работы Yalidia: От сердца к сердцу...
Август..., запах меда и яблок.., вдох полной грудью, и надежда на лучшее. Звон колоколов, явление Божественного величия в природе, в душе, величие русского костюма и России. И перед глазами проплывают русские красавицы в стилизованных кокошниках от Yalidia с коллекцией одежды, созданной Светланой Карповой из красочных палантинов.
И пусть Преображение пребывает с нами многие лета.
2. Ткачева Валентина Григорьевна "Маленькое черное платье"
Однажды, находясь зимой в Австрии, посетила знаменитую Венскую оперу. Многочисленные зрители – гости из разных стран, предпочитающие простую, удобную одежду. С тех пор зрела мечта создать самый обычный шарф – «и в мир, и в пир, и в добрые люди».
На фоне маленького черного платья вязаные шарфы, объемные и небольшие, удобные для повседневной носки сочетаются с вязаными шапками, шляпами. Незаменимый в любой поездке шарф выигрышно смотрится как отдельный аксессуар, сочетаясь с обычной одеждой. Все изделия ручной работы из пряжи известных российских фабрик.
3. Абрамкина Инна "A2"
Коллекция А2 – ещё одно переосмысление классических форм и традиций.
По мнению автора, цилиндр и котелок, существующие уже 200 лет, никогда не перестанут быть актуальными.
Потенциал, который заложен в этих простых и ясных формах неисчерпаем.
В образцах новой коллекции можно увидеть, как изначально строгий мужской характер цилиндра и котелка становится лёгким, зачастую женственным, немного игривым, сохраняя классическую выразительность и аристократизм.
При этом цилиндр и котелок становятся и более универсальными.
Они прекрасно сочетаются с современной демократичной одеждой, выгодно подчёркивая индивидуальность.
И в метро, и на светской тусовке работы автора не будут выглядеть неуместно.
Они несут в себе дух и динамику современности, свежесть и интеллигентную раскрепощённость.
4. Васильева Ирина "От винта"
В мире так много интересных форм. Если ты вырос у моря, ты видел лопасти корабельных винтов, вздымающиеся волны, надутые паруса… Это не может тебя оставить равнодушным. В коллекции «ОТ ВИНТА» мы смешиваем плоскости и линии, уводя зрителя из реальности в мир иллюзий и фантазий. Прикрывая голову женщине, мы раскрываем ее внутреннюю сущность, превращаем ее в таинственную особу, загадочную и непостижимую. Мы хотим вас увлечь и развлечь. Мы смешиваем элегантность с иронией. Хотим, чтобы Вы восхитились и улыбнулись.
5. Каганец Анастасия "Teona Collection"
Rich Star представляет TEONA collection выполненную из черной стриженной норки и инкрустирована принтом из цветного меха Rich Star.
6. Ананян Марта "Эльза" (Гран-при конкурса)
«Коллекция «Эльза» получилась очень женственной и нежной. На эту коллекцию меня вдохновила моя бабушка, она была безумной модницей: каждый раз, когда мы приезжали к ней в гости, она открывала свой сундук и показывала свои наряды, новые платья или ткани.
Сделав первую корону, я показала ее свой бабушке и она была в восторге, и у меня появилось вдохновение, хотелось творить и творить дальше. Благодаря моей бабушке появился мой бред «Zlata», который успешно завоевывает сердца прекрасной половины человечества».
7. Домбровская Татьяна "День знаний"
Кокошник должен стать неотъемлемой частью школьного образа, потому что если и возрождать кокошник в новой современной интерпретации, то это должно идти из детства, с самого раннего возраста. У кокошника есть своя история, но я не хочу привязывать прошлую культуру ношения кокошника к сегодняшнему дню. Ведь тогда его точно не будет в гардеробе у девушек. Да, кокошник русский головной убор. Но, это не обязывает его быть исключительно на головах русских девочек. Кокошник может и должен быть на головах всех девочек, девушек, женщин как минимум живущих в России, национальность не имеет к этому никакого отношения. Этот аксессуар должен нас объединить! Школьный кокошник будет очень удобным для ношения, очень мягким, легким. Выполнен из качественных материалов и будет выполнять функцию не только аксессуары для волос. Но и функцию ободка, что сделает любую школьницу более опрятной и красивой. Цветовая палитра может полностью соответствовать школьной форме. На кокошнике может быть размещен любой принт.
Маленькая леди – школьная форма.
Магазин дизайнерской одежды для девочек.
Продюссерский центр Backstage.
8. Чугунова Наталья "Вятская Радуга"
Коллекция выполнена в стиле Дымковской игрушки. Используемые техники: мокрое валяние, сутажная вышивка, вышивка бисером и стразами. На создание данной коллекции вдохновили народные промыслы Вятского края, рукотворное творчество. Модели из народа (простые жители г.Вятские Поляны) подчеркивают народность коллекции.
9. Галина Волвенкина "Galá"
В холодные зимние дни мы вносим акцент на насыщенные оттенки меха и разнообразие фасонов.
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