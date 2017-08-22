Конкурс "Головной убор Шапо-2017"

В рамках выставки Chapeau & Mosfur 2017 прошел конкурс головных уборов "Головной убор Шапо-2017". Конкурсные коллекции оценивались на главном подиуме выставки посредством закрытого голосования жюри по 10-бальной шкале по трем критериям: идея коллекции (актуальность, оригинальность, функциональность); исполнение (дизайн, технология, качество); презентация (музыкальное художественное представление коллекции).

В состав жюри в этом году вошли:

‒ Вячеслав Михайлович Зайцев, Московский Дом Моды «Слава Зайцев»

‒ Игорь Гуляев, дизайнер, глава собственного именного дома моды

‒ Вера Иванова, главный редактор журнала «Модный магазин»

‒ Тим Ильясов, главный редактор журнала «Фешенограф»

‒ Лия Гуреева, дизайнер головных уборов

‒ Сэмми Котвани, глава компании «Императорский портной»

1. Лидия Цховребова "Преображение"

Бренд Yalidia (LidiaTskhovrebova) совместно с дизайнером из Чернигова, Карповой Светланой, директором RedCat creativ fabric, участником многих международных показов представляют итог международного совместного проекта Коллекцию "Преображение".

Бренд «Yalidia» обязан своему появлению художнику - дизайнеру Лидии Цховребовой, члену Ассоциации Модельеров России, участнику многих российских и международных показов. В 2009 году она не побоялась войти в мир моды с неповторимым изысканным дизайном и уровнем качества исполнения украшений из натуральных камней. Одновременно появились ее яркие валяные шляпы «Русская красавица», стилизованные «Russian style», отчасти напоминающие русские кокошники, а также палантины и одежда из волшебно нежного мериноса.

Сутью философии бренда стала любовь к каждому, кто приобретает работы Yalidia: От сердца к сердцу...

Август..., запах меда и яблок.., вдох полной грудью, и надежда на лучшее. Звон колоколов, явление Божественного величия в природе, в душе, величие русского костюма и России. И перед глазами проплывают русские красавицы в стилизованных кокошниках от Yalidia с коллекцией одежды, созданной Светланой Карповой из красочных палантинов.

И пусть Преображение пребывает с нами многие лета.

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2. Ткачева Валентина Григорьевна "Маленькое черное платье"

Однажды, находясь зимой в Австрии, посетила знаменитую Венскую оперу. Многочисленные зрители – гости из разных стран, предпочитающие простую, удобную одежду. С тех пор зрела мечта создать самый обычный шарф – «и в мир, и в пир, и в добрые люди».

На фоне маленького черного платья вязаные шарфы, объемные и небольшие, удобные для повседневной носки сочетаются с вязаными шапками, шляпами. Незаменимый в любой поездке шарф выигрышно смотрится как отдельный аксессуар, сочетаясь с обычной одеждой. Все изделия ручной работы из пряжи известных российских фабрик.

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3. Абрамкина Инна "A2"

Коллекция А2 – ещё одно переосмысление классических форм и традиций.

По мнению автора, цилиндр и котелок, существующие уже 200 лет, никогда не перестанут быть актуальными.

Потенциал, который заложен в этих простых и ясных формах неисчерпаем.

В образцах новой коллекции можно увидеть, как изначально строгий мужской характер цилиндра и котелка становится лёгким, зачастую женственным, немного игривым, сохраняя классическую выразительность и аристократизм.

При этом цилиндр и котелок становятся и более универсальными.

Они прекрасно сочетаются с современной демократичной одеждой, выгодно подчёркивая индивидуальность.

И в метро, и на светской тусовке работы автора не будут выглядеть неуместно.

Они несут в себе дух и динамику современности, свежесть и интеллигентную раскрепощённость.

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4. Васильева Ирина "От винта"

В мире так много интересных форм. Если ты вырос у моря, ты видел лопасти корабельных винтов, вздымающиеся волны, надутые паруса… Это не может тебя оставить равнодушным. В коллекции «ОТ ВИНТА» мы смешиваем плоскости и линии, уводя зрителя из реальности в мир иллюзий и фантазий. Прикрывая голову женщине, мы раскрываем ее внутреннюю сущность, превращаем ее в таинственную особу, загадочную и непостижимую. Мы хотим вас увлечь и развлечь. Мы смешиваем элегантность с иронией. Хотим, чтобы Вы восхитились и улыбнулись.

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5. Каганец Анастасия "Teona Collection"

Rich Star представляет TEONA collection выполненную из черной стриженной норки и инкрустирована принтом из цветного меха Rich Star.

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6. Ананян Марта "Эльза" (Гран-при конкурса)

«Коллекция «Эльза» получилась очень женственной и нежной. На эту коллекцию меня вдохновила моя бабушка, она была безумной модницей: каждый раз, когда мы приезжали к ней в гости, она открывала свой сундук и показывала свои наряды, новые платья или ткани.

Сделав первую корону, я показала ее свой бабушке и она была в восторге, и у меня появилось вдохновение, хотелось творить и творить дальше. Благодаря моей бабушке появился мой бред «Zlata», который успешно завоевывает сердца прекрасной половины человечества».

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7. Домбровская Татьяна "День знаний"

Кокошник должен стать неотъемлемой частью школьного образа, потому что если и возрождать кокошник в новой современной интерпретации, то это должно идти из детства, с самого раннего возраста. У кокошника есть своя история, но я не хочу привязывать прошлую культуру ношения кокошника к сегодняшнему дню. Ведь тогда его точно не будет в гардеробе у девушек. Да, кокошник русский головной убор. Но, это не обязывает его быть исключительно на головах русских девочек. Кокошник может и должен быть на головах всех девочек, девушек, женщин как минимум живущих в России, национальность не имеет к этому никакого отношения. Этот аксессуар должен нас объединить! Школьный кокошник будет очень удобным для ношения, очень мягким, легким. Выполнен из качественных материалов и будет выполнять функцию не только аксессуары для волос. Но и функцию ободка, что сделает любую школьницу более опрятной и красивой. Цветовая палитра может полностью соответствовать школьной форме. На кокошнике может быть размещен любой принт.

Маленькая леди – школьная форма.

Магазин дизайнерской одежды для девочек.

Продюссерский центр Backstage.

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8. Чугунова Наталья "Вятская Радуга"

Коллекция выполнена в стиле Дымковской игрушки. Используемые техники: мокрое валяние, сутажная вышивка, вышивка бисером и стразами. На создание данной коллекции вдохновили народные промыслы Вятского края, рукотворное творчество. Модели из народа (простые жители г.Вятские Поляны) подчеркивают народность коллекции.

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9. Галина Волвенкина "Galá"

В холодные зимние дни мы вносим акцент на насыщенные оттенки меха и разнообразие фасонов.