Конкурсные работы Chapeau fashion start 2017

В конкурсе принимают участие студенты высших и средних учебных заведений. Традиция проводить конкурс «СHAPEAU Fashion Start» актуальна по многим причинам. Конкурс дает возможность молодым дизайнерам заявить о себе, продемонстрировать свои способности, приобрести опыт и знания, а компаниям-производителям, оценивая молодых специалистов, расширить кадровый состав своего предприятия. А также, что не менее важно, данный конкурс дает возможность представить широкой общественности уровень подготовки дизайнерских школ средних специальных и высших учебных заведений.
Студенческие работы оцениваются закрытым голосованием жюри по от 1 до 10 баллов по следующим критериям:
- Идея коллекции (актуальность, оригинальность, функциональность).
- Исполнение (дизайн, технология, качество).
- Презентация (музыкальное, художественное представление коллекции)
Жюри:
1. Егор Зайцев – художник-модельер, заместитель генерального директора МДМ В. Зайцева, председатель жюри
2. Сысоев Сергей – дизайнер
3. Вышинская Елена – интернет-портал «Суперстиль»
4. Иванова Вера – интернет-портал «Модный магазин»
5. Брежнева Елена – дизайнер, владелец авторского бренда
6. Крючкова Галина – главный художник Дома Моды Зайцева по производству
7. Гончарова Ирина – дизайнер, обладатель Гран-при Шапо-2016
8. Смирнова Виктория – консультант Дома моды В. Зайцева
Конкурсные работы:
Шкрабальская Любовь
Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна
Факультет: Дизайн костюма
Название коллекции: Fashion Emmigration
Артёмова Виктория
Название коллекции: Мезенские мотивы
Хлавна Елена
Учебное заведение: АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»
Факультет: Школа искусств и дизайна, Дизайн костюма
Название коллекции: Contrast in Basel
Бырлинская Елена
Учебное заведение: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт Бизнеса и Дизайна»
Факультет: Дизайн костюма
Название коллекции: 0.10_(ноль — десять)
Шалышкина Ольга
Название коллекции: Хелика
Название коллекции: Защита как спасение
Шабашова Вероника
Учебное заведение: Лаборатория моды Вячеслава Зайцева 2016, МГУДТ 2013
Факультет: Дизайн костюма
Название коллекции: NOMAD
Мороз Виктория
Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна
Факультет: Школа искусств и дизайна, дизайн костюма
Название коллекции: Несвободная свободная
Куликова Александра
Название коллекции: Pastel Start
Попов Алексей (победитель конкурса)
Учебное заведение: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Факультет: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Название коллекции: Op-Art (Оптическая иллюзия)
Аляева Ольга
Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна
Факультет: Дизайн Костюма
Название коллекции: La Cucaracha
Широков Станислав
Название коллекции: BAD SITS
Милова Владлена
Учебное заведение: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» ШКОЛА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА
Факультет: ШКОЛА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА
Название коллекции: Lady`s Era
Анна Иконцева
Название коллекции: Кики кикимора
Голубцова Мария и Лаврентьева Мария
Учебное заведение: Российский Государственный Университет им А.Н. Косыгина / Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 21
Факультет: ТИЛП и Мегадизайн
Название коллекции: Однажды в моей голове
Сканцев Сергей
Учебное заведение: Международная академия бизнеса и управления (МАБиУ)
Факультет: Дизайн костюма
Название коллекции: Византий
Девятова Елена
Учебное заведение: Институт бизнеса и дизайна
Факультет: Школа искусств и дизайна
Название коллекции: KHIMBA
Кудряшова Наталия
Учебное заведение: Институт бизнеса и дизайна
Факультет: Дизайн костюма
Название коллекции: Хрустальное утро
Гребениченко Елена
Учебное заведение: Лаборатория моды В. Зайцева
Факультет: Дизайн костюма
Название коллекции: Воин света. ВОЗВРАЩЕНИЕ
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