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Конкурсные работы Chapeau fashion start 2017

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  • 24 Августа 201710:50
Сюжеты: CHAPEAU

В конкурсе принимают участие студенты высших и средних учебных заведений. Традиция проводить конкурс «СHAPEAU Fashion Start» актуальна по многим причинам. Конкурс дает возможность молодым дизайнерам заявить о себе, продемонстрировать свои способности, приобрести опыт и знания, а компаниям-производителям, оценивая молодых специалистов, расширить кадровый состав своего предприятия. А также, что не менее важно, данный конкурс дает возможность представить широкой общественности уровень подготовки дизайнерских школ средних специальных и высших учебных заведений.

Студенческие работы оцениваются закрытым голосованием жюри по от 1 до 10 баллов по следующим критериям:

- Идея коллекции (актуальность, оригинальность, функциональность).
- Исполнение (дизайн, технология, качество).
- Презентация (музыкальное, художественное представление коллекции)

Жюри:

1. Егор Зайцев – художник-модельер, заместитель генерального директора МДМ В. Зайцева, председатель жюри
2. Сысоев Сергей – дизайнер
3. Вышинская Елена – интернет-портал «Суперстиль»
4. Иванова Вера – интернет-портал «Модный магазин»
5. Брежнева Елена – дизайнер, владелец авторского бренда
6. Крючкова Галина – главный художник Дома Моды Зайцева по производству
7. Гончарова Ирина – дизайнер, обладатель Гран-при Шапо-2016
8. Смирнова Виктория – консультант Дома моды В. Зайцева

Конкурсные работы:

Шкрабальская Любовь
Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна
Факультет: Дизайн костюма
Название коллекции: Fashion Emmigration

1 / 16
  • Шкрабальская Любовь

Артёмова Виктория 
Название коллекции: Мезенские мотивы

1 / 13
  • Артёмова Виктория

Хлавна Елена
Учебное заведение: АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 
Факультет: Школа искусств и дизайна, Дизайн костюма
 Название коллекции: Contrast in Basel

1 / 15
  • Хлавна Елена

Бырлинская Елена 
Учебное заведение: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт Бизнеса и Дизайна»
 Факультет: Дизайн костюма 
Название коллекции: 0.10_(ноль — десять)

1 / 23
  • Бырлинская Елена

Шалышкина Ольга
Название коллекции: Хелика

1 / 13
  • Шалышкина Ольга
Нина Савинцева  
Название коллекции: Защита как спасение

1 / 13
  • Нина Савинцева

Шабашова Вероника 
Учебное заведение: Лаборатория моды Вячеслава Зайцева 2016, МГУДТ 2013
 Факультет: Дизайн костюма
 Название коллекции: NOMAD

1 / 27
  • Шабашова Вероника

Мороз Виктория 
Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна
 Факультет: Школа искусств и дизайна, дизайн костюма 
Название коллекции: Несвободная свободная

1 / 12
  • Мороз Виктория 

Куликова Александра  
Название коллекции: Pastel Start

1 / 11
  • Куликова Александра

Попов Алексей (победитель конкурса)
Учебное заведение: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Факультет: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Название коллекции: Op-Art (Оптическая иллюзия)

1 / 45
  • Попов Алексей

Аляева Ольга 
Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна 
Факультет: Дизайн Костюма 
Название коллекции: La Cucaracha

1 / 14
  • Аляева Ольга

Широков Станислав
Название коллекции:  BAD SITS

1 / 18
  • Широков Станислав

Милова Владлена 
Учебное заведение: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» ШКОЛА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА  
Факультет: ШКОЛА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА 
Название коллекции: Lady`s Era

1 / 16
  • Милова Владлена

Анна Иконцева
  Название коллекции: Кики кикимора

1 / 12
  • Анна Иконцева

Голубцова Мария и Лаврентьева Мария
Учебное заведение: Российский Государственный Университет им А.Н. Косыгина / Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 21
Факультет: ТИЛП и Мегадизайн
Название коллекции: Однажды в моей голове

1 / 23
  • Голубцова Мария и Лаврентьева Мария

Сканцев Сергей 
Учебное заведение: Международная академия бизнеса и управления (МАБиУ) 
Факультет: Дизайн костюма
 Название коллекции: Византий

1 / 15
  • Сканцев Сергей

Девятова Елена  
Учебное заведение: Институт бизнеса и дизайна 
Факультет: Школа искусств и дизайна 
Название коллекции: KHIMBA

1 / 12
  • Девятова Елена

Кудряшова Наталия
 Учебное заведение: Институт бизнеса и дизайна 
Факультет: Дизайн костюма 
Название коллекции: Хрустальное утро

1 / 13
  • Кудряшова Наталия

Гребениченко Елена  
Учебное заведение: Лаборатория моды В. Зайцева
 Факультет: Дизайн костюма
 Название коллекции: Воин света. ВОЗВРАЩЕНИЕ

1 / 27
  • Гребениченко Елена

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