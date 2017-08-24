Конкурсные работы Chapeau fashion start 2017

В конкурсе принимают участие студенты высших и средних учебных заведений. Традиция проводить конкурс «СHAPEAU Fashion Start» актуальна по многим причинам. Конкурс дает возможность молодым дизайнерам заявить о себе, продемонстрировать свои способности, приобрести опыт и знания, а компаниям-производителям, оценивая молодых специалистов, расширить кадровый состав своего предприятия. А также, что не менее важно, данный конкурс дает возможность представить широкой общественности уровень подготовки дизайнерских школ средних специальных и высших учебных заведений.

Студенческие работы оцениваются закрытым голосованием жюри по от 1 до 10 баллов по следующим критериям:

- Идея коллекции (актуальность, оригинальность, функциональность).

- Исполнение (дизайн, технология, качество).

- Презентация (музыкальное, художественное представление коллекции)

Жюри:

1. Егор Зайцев – художник-модельер, заместитель генерального директора МДМ В. Зайцева, председатель жюри

2. Сысоев Сергей – дизайнер

3. Вышинская Елена – интернет-портал «Суперстиль»

4. Иванова Вера – интернет-портал «Модный магазин»

5. Брежнева Елена – дизайнер, владелец авторского бренда

6. Крючкова Галина – главный художник Дома Моды Зайцева по производству

7. Гончарова Ирина – дизайнер, обладатель Гран-при Шапо-2016

8. Смирнова Виктория – консультант Дома моды В. Зайцева

Конкурсные работы:

Шкрабальская Любовь

Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна

Факультет: Дизайн костюма

Название коллекции: Fashion Emmigration

1 / 16 Шкрабальская Любовь































Артёмова Виктория

Название коллекции: Мезенские мотивы

1 / 13 Артёмова Виктория

























Хлавна Елена

Учебное заведение: АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

Факультет: Школа искусств и дизайна, Дизайн костюма

Название коллекции: Contrast in Basel

1 / 15 Хлавна Елена





























Бырлинская Елена

Учебное заведение: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт Бизнеса и Дизайна»

Факультет: Дизайн костюма

Название коллекции: 0.10_(ноль — десять)

1 / 23 Бырлинская Елена













































Шалышкина Ольга

Название коллекции: Хелика

1 / 13 Шалышкина Ольга

























1 / 13 Нина Савинцева

























Шабашова Вероника

Учебное заведение: Лаборатория моды Вячеслава Зайцева 2016, МГУДТ 2013

Факультет: Дизайн костюма

Название коллекции: NOMAD

1 / 27 Шабашова Вероника





















































Мороз Виктория

Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна

Факультет: Школа искусств и дизайна, дизайн костюма

Название коллекции: Несвободная свободная

1 / 12 Мороз Виктория























Куликова Александра

Название коллекции: Pastel Start

1 / 11 Куликова Александра





















Попов Алексей (победитель конкурса)

Учебное заведение: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Факультет: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Название коллекции: Op-Art (Оптическая иллюзия)

1 / 45 Попов Алексей

























































































Аляева Ольга

Учебное заведение: Институт Бизнеса и Дизайна

Факультет: Дизайн Костюма

Название коллекции: La Cucaracha

1 / 14 Аляева Ольга



























Широков Станислав

Название коллекции: BAD SITS

1 / 18 Широков Станислав



































Милова Владлена

Учебное заведение: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» ШКОЛА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА

Факультет: ШКОЛА ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА

Название коллекции: Lady`s Era

1 / 16 Милова Владлена































Анна Иконцева

Название коллекции: Кики кикимора

1 / 12 Анна Иконцева























Голубцова Мария и Лаврентьева Мария

Учебное заведение: Российский Государственный Университет им А.Н. Косыгина / Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Технологический колледж № 21

Факультет: ТИЛП и Мегадизайн

Название коллекции: Однажды в моей голове

1 / 23 Голубцова Мария и Лаврентьева Мария













































Сканцев Сергей

Учебное заведение: Международная академия бизнеса и управления (МАБиУ)

Факультет: Дизайн костюма

Название коллекции: Византий

1 / 15 Сканцев Сергей





























Девятова Елена

Учебное заведение: Институт бизнеса и дизайна

Факультет: Школа искусств и дизайна

Название коллекции: KHIMBA

1 / 12 Девятова Елена























Кудряшова Наталия

Учебное заведение: Институт бизнеса и дизайна

Факультет: Дизайн костюма

Название коллекции: Хрустальное утро

1 / 13 Кудряшова Наталия

























Гребениченко Елена

Учебное заведение: Лаборатория моды В. Зайцева

Факультет: Дизайн костюма

Название коллекции: Воин света. ВОЗВРАЩЕНИЕ