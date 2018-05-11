Корейские дни в Москве: в Крокус Экспо пройдет выставка корейских товаров

14 и 15 мая в Крокус Сити Холл на территории МВЦ «Крокус Экспо» пройдет выставка товаров корейского производства “KBEE - Korea Brand & Entertainment Expo 2018”. В программе мероприятия презентация продуктов и брендов, мастер-классы от ТОПовых визажистов и бьюти-блогеров, концерт корейских поп-звезд.

Выставка охватит множество сфер, таких как косметология, медицина, сервис, и, конечно, мода.

Корейская fashion-индустрия стремительно развивается, на неделю моды в Сеуле съезжаются самые ТОПовые стилисты, байеры и редакторы моды. И в этом году на выставке KBEE 2018 Корея представит свои лучшие и самые перспективные бренды, среди которых:

D-ANTIDOTE выпускает мужские и женские линии одежды, являясь одним из любимых брендов корейских селебрити и it-girls. Бренд вошел в ТОП-10 на корейской неделе моды 2018. D-ANTIDOTE разделен на два сегмента: Luxury label и Fast fashion.

Tibaeg - корейский современный бренд, который выражает эмоции посредством разнообразной красочной графики. Бренд также разработал собственный уникальный материал. Ткань способна демонстрировать яркие цвета снаружи, обеспечивая естественное прикосновение к внутренней стороне.

D.GNAK - бренд, дебют которого состоялся в Корее в 2008 году. Дизайнер Кан Донг-Юн демонстрирует индивидуальную одежду с характерными ахроматическими цветами, инновационными силуэтами и искаженными деталями. D.GNAK – это прозвище дизайнера KANG.D (Кан Донг Джун), написанное наоборот, выражающее концепт путаницы дизайна, эклектику, экспериментализм, энтузиазм, но сохраняющее мистику, которая увлекает публику.

GREEDILOUS - бренд корейского дизайнера Пак Юн Хи, которая отражает стиль современной женщины, используя в своих работах футуристическую графику. В коллекциях используются сложные силуэты с сильными визуальными эффектами, но в то же время большое внимание уделяется деталям.

VIDANEUL - это ювелирный бренд ручной работы. В своих изделиях он используют шелк, который элегантен и естественен по своей текстуре и цвету, и гармонично сочетается с любым стилем, от классического до повседневного.

LIE - бренд, специализирующийся на повседневной одежде премиум-класса. Благодаря глобальным мероприятиям, таким как недели моды в Нью-Йорке и торговые выставки в Париже, Шанхае и Сеуле, дизайнер создал международную компанию с более чем 60 магазинами и бутиками в универмагах в США, Канаде, Японии, Китае, Гонконге, Сингапуре, Дубае и др

YulimGlobal - компания специализируется на производстве и продаже спортивной одежды: спортивные топы, купальные костюмы, одежда для занятий йогой.

На открытии выставки будут присутствовать представители корейской Ассоциации моды, в планах у которых наладить деловые контакты с российскими стилистами, байерами и работниками fashion-индустрии.

Полный список брендов-участников можно посмотреть по ссылке: http://www.kbee2018moscow.kr

Сайт: https://kbeeglobal.kr/fairDash.do

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