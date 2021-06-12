Косметическое масло - источник питания для любого типа кожи

Давно не секрет, что натуральные масла являются важнейшими компонентами большинства косметических продуктов. Эти природные чудо-средства способны подарить «вторую молодость» вашей коже. Поэтому в уход включайте универсальные масла — миндальное, кокосовое, облепиховое, жожоба, какао, льняное, абрикосовое и другие. Они отлично подходят для питания и увлажнения любого типа кожи, мягко воздействуя на нее. Мы подготовили подборку уникальных средств, благодаря которым ваша кожа всегда будет здоровой, красивой и ухоженной.

Нежное масло для тела Paris Queen Huile Carrot Body Oil

Масло богато бета-каротином, который̆ выделяется из моркови и влияет на гладкость и здоровье кожи. Также этот ингредиент защищает кожу от сухости и обеспечивает богатое питание.

Этот продукт премиум-класса, действительно ухаживает за кожей тела.

Натуральные, высококачественные ароматизаторы и масла из натуральных ингредиентов: экстракт моркови, бета-каротин, масло сладкого миндаля, подсолнечное масло.

Все ингредиенты имеют зелёную отметке EWG.

Масло подсолнечника

Витамин Е в составе масла подсолнечника формирует защитную плёнку, является антиоксидантом, а также неоценимый̆ ингредиент в средствах для защиты от солнца и восстановления кожи после ультрафиолетовых ванн.

Масло сладкого миндаля

Смягчает кожу, снимает зуд и стянутость у сухой кожи, имеет увлажняющий эффект. Освежает и тонизирует благодаря эфирным маслам. Обладает антиоксидантными свойствами.

Кокосовое масло

Улучшает полезную микрофлору кожи и способствует хорошему иммунитету. Увлажняет и полезен также для волос, ногтей. Используется как бальзам для губ.

Экстракт моркови

Ингредиенты, извлеченные из корня моркови, успокаивают чувствительную кожу, увлажняют и улучшают эластичность.

Состав: масло сладкого миндаля, изопропилмиристат, изопропил пальмитат, кокосовое пальмовое масло, диизопропиладипат, 1,2-гександиол, ароматизатор, амилциннамаль, Эвге нол, бензилсалицилат, бутилфенилметилпропиональ, цитронеллол, гексилциннамаль, экстракт моркови, каприл, каприновый триглицерид, подсолнечное масло, токоферол, этилгексилглицерин, бета-каротин.

Способ применения

После душа возьмите необходимое количество и нанесите на ещё влажную кожу, и легкими массирующими движениями распределите по всему телу.

Объем: 200 мл.

Увлажняющий крем с ретинолом VITA А cream

V.I.T.A. A 24-hour cream - крем с ретинолом относится к категории средств 24-часового действия.

Крем содержит ретинол в чистом виде и применяется в качестве активного антивозрастного средства.



Ретинол стимулирует клеточную регенерацию, уменьшая количество мелких мимических морщин, глубоких морщин, а также возрастных пятен, возникающих в результате фото- и хроностарения кожи. Ретинол также эффективен для коррекции дефектов и пятен постакне, характерных для проблемной кожи. Увлажняющий комплекс 24-х часового действия содержит ингредиенты, которые обеспечивают пролонгированное увлажнение кожи и улучшают ее защитные свойства.



Показания к применению

Для всех типов кожи

Для любого возраста

Кожа с очевидными признаками фотостарения

Объем: 50ml.

Органический anti-age ВВ-крем La Mav

Первый в Австралии органический BB-крем, отмеченный престижной наградой австралийского журнала о красоте и здоровье Nature & Health.

ВВ-крем сочетает в себе достоинства чистейших природных минералов и тщательно отобранных биологически активных ингредиентов. Комплекс цветокорректирующих пигментов идеально скрывает недостатки, выравнивает цвет кожи и придает ей естественный сияющий вид. Органические экстракты и омолаживающие биоактивные вещества увлажняют, питают, повышают защитные функции кожи, препятствуют преждевременному старению. BB-крем создает на коже легкое и естественное покрытие, которое сохраняется в течение всего дня.

Показания: маскировка косметических недостатков для всех типов кожи.

Активные вещества: стабильная форма витамина C, органическое масло шиповника и низкомолекулярная гиалуроновая кислота поддерживают синтез коллагена, увлажняют, улучшаю защитные функции кожи.

Источник: Melon Rich