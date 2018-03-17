Красная нить: о звездах и людях

Сегодня уже никто не удивляется при виде красной нити на руке знаменитых людей. Этот довольно древний оберег прочно вошел в современную моду, став ее неотъемлемой частью. Стильный аксессуар в виде красной веревочки является своеобразной меткой последователей тайного эзотерического учения именуемого Каббалой. В данной статье мы раскроем секреты связи древнего мистицизма с современной модой!

Значение красной нити

Еще на заре первых цивилизаций люди носили шерстяную нитку красного цвета в качестве персонального амулета от дурных влияний и помыслов. При завязывании магической нити люди часто загадывали желания и с нетерпением ожидали их реализации. Таким образом, тонкая красная нить https://krasnaya-nit.net/category/krasnaya-nit-iz-izrailya/ изначально включала в себя функции защиты и некоего талисмана, способного в нужный момент наградить обладателя удачей и счастьем.

Стоит отметить, что красная ниточка накапливает в себе негативные энергии, посланные злыми людьми, и когда негатив достигает некой критической отметки — красная нитка разрывается. Разумеется, что при регулярном контакте с неблагонадежными людьми, амулет будет периодически изнашиваться и требовать замену. Как правило, звезды и знаменитости в наибольшей степени подвержены риску магического воздействия или дурного сглаза.

Красная нить у знаменитостей

Основоположницей распространения красной нити среди популярных знаменитостей была Мадонна. Она не только стала носить этот скромный по меркам звезд амулет, но и активно посещала лекции по Каббале, что по ее мнению значительно изменило восприятие мира. Вскоре за ней последовали Деми Мур, Бритни Спирс, Рианна, Пэрис Хилтон и др. К ним присоединились известные политики и спортсмены, включая президента США Билла Клинтона и футболиста Дэвида Бекхэма.

Значительное влияние красная нитьоказала и на российскую элиту. Каббалистический амулет стали носить: Анжелика Варум, Андрей Макаревич, Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Ксения Собчак, Ольга Бузова и многие другие не менее известные люди.

Стоит ли походить на своего кумира?

Многие люди стремятся подражать своим знаменитым героям и следовать их советам. Однако само по себе ношение красной нити не сделает вас известными адептами Каббалы. Тем не менее, она будет исполнять функции защитного оберега и оградит от бед и катастроф. Возможно, вы загадаете свое самое сокровенное желание, которое незамедлительно воплотится в реальность и сделает вас счастливыми!