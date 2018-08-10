Краснодарка Елена Лапко, российский дистрибьютор бренда NOOSA-Amsterdam, стала владелицей нидерландской марки

Сделка по приобретению марки, выпускающей кожаные аксессуары со сменными кнопками-символами и ювелирные украшения, завершилась накануне. После подписания соглашения Елена Лапко получила права на бренд и возможность самостоятельно развивать сеть розничных точек продаж в Европе, а также расширять пул официальных дистрибьюторов, выходить на новые рынки и определять, какими будут новые коллекции NOOSA-Amsterdam.

«В этом году произошли некоторые события в головном офисе бренда, которые неумолимо вели к тому, что «Нуса» перестанет существовать. Узнав об этом, я почти моментально взвесила все «за» и «против» и приняла решение выкупить бренд и стать его единственным владельцем», - говорит Елена Лапко.

В планах бизнесвумен — увеличить долю компании на российском рынке, выпустить очередную лимитированную коллекцию браслетов и кнопок, заключить договоры о сотрудничестве с представителями в Испании, Италии, Франции, Греции и Великобритании, а также покорить американских покупателей. В настоящее время новая владелица «Нуса-Амстердам» формирует обновленную команду для работы в амстердамском офисе, затем ей предстоит серия встреч с ремесленниками из Непала, Индонезии, Индии, Таиланда, Голландии и Перу, которые вручную вот уже десятый год производят браслеты, сумки, ремни, сандалии и кнопки-символы для них.

Головной офис бренда будет по-прежнему располагаться в Амстердаме. Известно, что практически все сотрудники, которые работали на бывшего владельца перешли в новую компанию, ведь за годы сотрудничества с Лапко у них наладились отличные отношения. Уже начата работа над очередной лимитированной коллекцией NOOSA-Amsterdam и поиск новых дистрибьюторов. Также рассматривается возможность запуска производства отдельных аксессуаров в России.

Елена Лапко: «Я всегда верила в бренд NOOSA-Amsterdam и ни минуты не сомневаюсь в нем и теперь. Глядя в счастливые глаза наших покупателей, я понимаю, что «Нуса» — марка особенная и с глубоким смыслом. В современном мире, где мода иногда доходит до абсурда, очень важно сохранить духовность и веру».

Выпущенная ранее коллекция NOOSA-Amsterdam получила название «Талисман». Согласно концепции, если верить в силу браслета, он укрепляет могущество своего обладателя. В качестве материала использована особо прочная буйволиная кожа. Мастера вручную окрасили её в три цвета: светло-серый, фуксию, а также натуральный оттенок кожи и украсили изделия стильными металлическими скобами. Первое собрание аксессуаров, которые появится под руководством Елены Лапко, поступит в розничную продажу до конца года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Марка NOOSA-Amsterdam была создана двумя голландскими предпринимательницами в 2009 году. История компании началась с ремней, затем в ассортимент были включены браслеты, сумки, кошельки и другие изделия из натуральной кожи. Отличительной особенностью творений бренда является возможность закрепить на каждый аксессуар одну или несколько кнопок-символов, на которых изображены знаки из различных мировых культур. Кнопки изготавливаются из природных материалов, среди которых есть особо ценные и редкие. В настоящее время линейку аксессуаров дополняет собрание ювелирных украшений Relics и уникальные сумки-трансформеры Roots, где каждую из деталей покупатель может менять по своему вкусу. Российское представительство «Нуса-Амстердам» работает на территории нашей страны уже шестой год. Творения мастеров, работающих в Непале, Индонезии, Индии и Перу, продаются в 17 городах и регионах. Официальные представители компании работают также в Украине и Казахстане. Международную ритейл-сеть поддерживают дистрибьюторы в Австралии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии и других европейских странах.

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