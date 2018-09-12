Кто из россиян стал модным авторитетом в этом году?

Онлайн-журнал The Business of Fashion опубликовал свой ежегодный список 500 самых влиятельных людей в модной индустрии.

Список BoF 500 публикуется уже в шестой раз и рассказывает о том, кто имел наибольшее влияние на индустрию в течение года. Журналисты The Business of Fashion включают в рейтинг дизайнеров, стилистов, журналистов, фотографов, менеджмент марок и знаменитостей. В этом году в рейтинг издания впервые попала главный редактор российской версии Harper’s Bazaar Дарья Веледеева. Однако она не стала единственной россиянкой в списке.

Среди других представителей отечественной индустрии основательница Музея современного искусства «Гараж» и журнала Garage Дарья Жукова, глава журнала Elle Екатерина Мухина, любимый на Западе наш дизайнер Гоша Рубчинский, владелица бутиков Babochka Хатуля Авсаджанашвили, модели Крис Грикайте и Наталья Водянова, основательница концепт-стора КМ20 Ольга Карпуть, стилист Лотта Волкова (на фото), вице-президент компании Mercury Group Александр Павлов, основательница Marfa Gournal Александра Гордиенко, а также бизнесмены Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева (Bosco di Ciliegi).

Из иностранных звезд индустрии в этом году были отмечены главред британского Vogue Эдвард Эннифул, музыканты A$AP Rocky, Канье Уэст и Дрейк, модели Адвоа Абоа, Кайя Гербер, Белла и Джиджи Хадид, дизайнеры Симон Порт Жакмю, Алессандро Микеле, Клэр Уэйт Келлер, Вирджил Абло и Эди Слиман, историк моды Валери Стил, фотографы Крейг Макдин, Кольер Шорр и Аласдер Маклеллан.