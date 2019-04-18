Курс «Кинематограф и мода» в «Синема Люкс»

Галерея «Времена года» и ММОМА представляют совместную культурную программу.

В Москве стартует проект, реализуемый галереей «Времена года» и Музеем современного искусства. Первый сезон культурной программы, в частности, включает курс лекций и кинопоказов Илектры Канестри «Кинематограф и мода». Посетители увидят знаковые для каждого десятилетия ХХ века картины,в которых отражены и модные тренды своего времени. Проходить встречи будут по субботам в кинотеатре «Синема Люкс».