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Артем Кузелев

Курс «Кинематограф и мода» в «Синема Люкс»

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  • 18 Апреля 201909:33

Галерея «Времена года» и ММОМА представляют совместную культурную программу.

В Москве стартует проект, реализуемый галереей «Времена года» и Музеем современного искусства. Первый сезон культурной программы, в частности, включает курс лекций и кинопоказов Илектры Канестри «Кинематограф и мода». Посетители увидят знаковые для каждого десятилетия ХХ века картины,в  которых отражены и модные тренды своего времени. Проходить встречи будут по субботам в кинотеатре «Синема Люкс».

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