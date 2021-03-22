Легкость и волшебство в коллекции Akhmadullina Dreams Spring-Summer 2021

В этом сезоне бренд Akhmadullina Dreams знакомит нас с новыми героями: сказочный лесной олень, загадочный тигр, задумчивая цапля, смотрящая вдаль, мечтательная девушка с рыжим котом на плече. И, конечно, в коллекции присутствуют фирменные зайцы: в виде стежки на пальто и паттерна на джемперах.



Новый сезон представлен пастельной гаммой весенней части коллекции: стеганые пальто оливкового цвета, свитеры глубоких коричневых оттенков, приглушенно-зеленые кардиганы и платья, джинсовый костюм с укороченной курткой и завышенными брюками в любимом брендом ментоловом цвете. Летние модели — в мягкой цветовой палитре: нежно-голубые и нюдовые летящие платья разнообразных фасонов, охристые блузы, молочные футболки. Коллекция представлена в позитивных природных цветах: вдохновленные оттенками воды, неба, земли, они являются визуальной поддержкой в сложные периоды, один из которых мы переживаем сейчас. Белый цвет, который продолжит быть актуальным в следующем сезоне, также присутствует в коллекции Spring-Summer 2021.



Akhmadullina Dreams продолжает создавать романтичные интеллектуальные вещи, при этом дополняя их спортивными деталями: например, утилитарная деталь в виде кулиски добавлена в классический костюм. Must have коллекции – идеальный сет из кардигана и топа: практичность и женственность в одном универсальном комплекте. Заметное место занимает трикотаж: комфортные casual костюмы идеально подходят для «для красивой удаленки».