Леонардо Ди Каприо станет обувщиком

Актер не поменял профессию, но инвестировал в компанию Allbirds, выпускающую экологичную обувь.

Голливудский актер решил заняться обувным бизнесом и поддержать эко-тренд. Леонардо Ди Каприо инвестировал в компанию Allbirds, которая производит обувь без вреда для окружающей среды. Одна из самых популярных моделей марки – шлепанцы с подошвами из сахарного тростника. Лео, давно известный своей любовью к природе и благотворительными инициативами в этом направлении, сообщил: «Подобные инновации абсолютно необходимы для устойчивого развития. Я рад, что присоединяюсь к этой компании в качестве инвестора».