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Артем Кузелев

Леонардо Ди Каприо станет обувщиком

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  • 06 Августа 201809:59

Актер не поменял профессию, но инвестировал в компанию Allbirds, выпускающую экологичную обувь.

Голливудский актер решил заняться обувным бизнесом и поддержать эко-тренд. Леонардо Ди Каприо инвестировал в компанию Allbirds, которая производит обувь без вреда для окружающей среды. Одна из самых популярных моделей марки – шлепанцы с подошвами из сахарного тростника. Лео, давно известный своей любовью к природе и благотворительными инициативами в этом направлении, сообщил: «Подобные инновации абсолютно необходимы для устойчивого развития. Я рад, что присоединяюсь к этой компании в качестве инвестора».

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