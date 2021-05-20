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FashionWithPassion

ЛЕТО BENETTON В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ

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  • 20 Мая 202121:15
Сюжеты: Benetton

Конфетно-розовый, желтый, зеленый и небесно-голубой: United Colors of Benetton приветствует начало самого теплого сезона радугой цветов.

С приходом лета, когда природа находится в самом пышном расцвете, United Colors of Benetton захватывает страны и континенты, украшая улицы, площади, пляжи и приморские кафе своим легендарным буйством красок. Летнее настроение безошибочно угадывается в пастельных радугах на юбках плиссе, футболках и топах с вышитыми слоганами. Мультяшный герой Peanuts улыбается с разноцветных шифоновых юбок и футболок, сверкающих пайетками в нежной зефирно-пастельной гамме. Любители базовых вещей также найдут себе образы по сердцу: от платьев до комбинезонов нейтральных цветов с деталями из денима.

Больше образов в https://www.instagram.com/benetton_russia/

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