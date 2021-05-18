Лето в жёлтом: с чем носить главный цвет года Pantone

В этом году Институт цвета Pantone выбрал сразу два главных оттенка года: скромный серый Ultimate Gray и яркий жёлтый Illuminating.

И если первый больше ассоциируется с осенне-зимним сезоном, то второй символизирует лето, солнце, тепло и пляжное настроение, поэтому позитивные золотистые краски хочется добавить в гардероб прямо сейчас.

Безусловно, сочетать в одном образе серый и жёлтый можно и результат может быть очень даже симпатичным, однако дизайнеры и стилисты предлагают нам более интересные идеи.

Самый трендовый союзник горчичных оттенков в этом сезоне - прохладный сиреневый или лавандовый, который эффектно контрастирует с жаркими вибрациями цвета солнца.

Красивый мэтч удастся и с леденцово-розовым.

Или с оттенком фуксии. Главное, чтобы насыщенность янтарного цвета соответствовала глубине розового тона.

Разбеленный банановый оттенок гармонично дополнят нежные оттенки голубого денима.

А пронзительный неоновый давно дружит с морским тёмно-синим.

Восхитительно смотрится десертная комбинация сливочного жёлтого вместе с персиковым и васильковым.

А искрящийся оттенок ликёра шартрез мгновенно оживит тёмно-оливковый наряд.

Охристые тона также очень выигрышно подчёркивают мягкость цветов кофе, шафрана и корицы.

И, естественно, классика - лимонный с белым или чёрным всегда составят идеальную пару.

Для солнечного платья макси можно подобрать колоритные алые туфли и аксессуары.

Или нейтральные бежевые.

Из семейства летних принтов лучше всего с канареечными оттенками уживаются ультраженственный горошек, художественные абстрактные рисунки и беззаботная клетка виши (она же гингем).

А купальник сладкого медово-абрикосового цвета роскошно сочетается с бронзовым загаром!

Автор: Диана Мицкевич