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Диана Мицкевич

Лето в жёлтом: с чем носить главный цвет года Pantone

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  • 18 Мая 202117:04

В этом году Институт цвета Pantone выбрал сразу два главных оттенка года: скромный серый Ultimate Gray и яркий жёлтый Illuminating. 

И если первый больше ассоциируется с осенне-зимним сезоном, то второй символизирует лето, солнце, тепло и пляжное настроение, поэтому позитивные  золотистые краски  хочется добавить в гардероб прямо сейчас. 

Безусловно, сочетать в одном образе серый и жёлтый можно и результат может быть очень даже симпатичным, однако дизайнеры и стилисты предлагают нам более интересные идеи. 

Самый трендовый союзник горчичных оттенков в этом сезоне - прохладный сиреневый или лавандовый, который эффектно контрастирует с жаркими вибрациями цвета солнца. 

Красивый мэтч удастся и с леденцово-розовым.

Или с оттенком фуксии. Главное, чтобы насыщенность янтарного цвета соответствовала глубине розового тона. 

Разбеленный банановый оттенок гармонично дополнят нежные оттенки голубого денима.

А пронзительный неоновый давно дружит с  морским тёмно-синим.

Восхитительно смотрится десертная комбинация сливочного жёлтого вместе с персиковым и васильковым.  

А искрящийся оттенок ликёра шартрез мгновенно оживит тёмно-оливковый наряд. 

Охристые тона также очень выигрышно подчёркивают мягкость цветов кофе, шафрана и корицы. 

И, естественно, классика - лимонный с белым или чёрным всегда составят идеальную пару. 

Для солнечного платья макси можно подобрать колоритные алые туфли и аксессуары.

Или нейтральные бежевые. 

Из семейства летних принтов лучше всего с канареечными оттенками уживаются ультраженственный горошек, художественные абстрактные рисунки и беззаботная клетка виши (она же гингем). 

А купальник сладкого медово-абрикосового цвета роскошно сочетается с бронзовым загаром!

Автор: Диана Мицкевич

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