С 4 по 6 ноября в Москве пройдет Lingerie Fashion Week - Неделя модного белья и купальников

С 4 по 6 ноября в IV раз в Москве пройдет Lingerie Fashion Week!

Lingerie Fashion Week – это совершенно новый формат шопинга, аналогов которому в России не существует. На 3 дня площадка превращается в большой мульти-брендовый бельевой бутик, где посетители могут приобрести белье, купальники, домашнюю одежду, чулочно-носочные изделия любой модели, цвета и формы более, чем от 100 мировых и российских брендов. Но не только масштаб количества брендов отличает LFW от обычных магазинов… Помимо зоны продаж для всех посетителей организованы деловая программа от ведущих специалистов модной индустрии и тематические дефиле, разыгрываются денежные сертификаты, проводятся конкурсы MISS LINGERIE и устраиваются After-party с фуршетом и звездными гостями.

Все предыдущие LFW прошли с огромным успехом, каждый новый раз становясь все масштабнее и красочнее. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что вы не останетесь равнодушными, и после одного посещения ваше отношение к покупке белья изменится раз и на всегда, а шопинг станет ярким событием!

Мы очень хотим, чтобы женщины были красивы всегда, любили себя и своё тело, поэтому наша миссия привить культуру ношения нижнего белья и красивой домашней одежды и помочь развитию бельевой отрасли в России!

Узнать подробнее и приобрести билеты на мероприятие вы можете на нашем официальном сайте lingerie-fashion-week.ru

До встречи на Lingerie Fashion Week!