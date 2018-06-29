Лимитированная линия pre-collection от бренда "Эконика"

В новом сезоне осень-зима 2018/19 «Эконика» впервые запускает лимитированную линию pre-collection, в которой представлен свежий взгляд на сочетание восточных и западных культур.

Стильным воплощением восточной темы в коллекции стали модели с вышивкой журавля и сакуры. Вышивка украшает внесезонные лодочки, полуботинки и ботильоны, фирменный принт используется в отделке туфель, босоножек, лоферов и сумок.

Элементы западной культуры ярко представлены в премиальной линии Alla Pugachova, вдохновением для которой стало внутреннее убранство Сиенского собора: античные скульптуры и эффектная мозаика. Ярким акцентом коллекции стал образ поэтессы Сафо как символа женственности. В виде нарисованной скульптуры он представлен в отделке обуви, сумок, аксессуаров. Для самых экстравагантных модниц дизайнеры марки создали туфли и ботильоны на устойчивом каблуке необычной формы в виде рельефа колонны.

Модели из pre-collection FW 2018/19 можно носить и прохладным летом, и осенью, так, например, летние сабо, босоножки и туфли декорированы мехом.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru