Лучшие вузы, готовящие специалистов модной индустрии

Эксперты издания The Business of Fashion составили рейтинг лучших учебных заведений, которые готовят профессионалов фэшн-отрасли.

Журналисты издания The Business Of Fashion собрали специальный совет по образованию, в который вошли 12 экспертов в области моды. Команда проанализировала рынок актуальных профессий и профильных учебных заведений и предложила читателям список из пяти университетов.

В рейтинг вошла флорентийская школа Polimoda, которая дает студентам возможность устанавливать и развивать связи с профессионалами индустрии еще во время учебы. Также был отмечен Университет Томаса Джефферсона в Филадельфии, студенты которого имеют возможность изучать и осваивать современные технологии создания тканей и моделей. Римская Академия костюма и моды была отмечена из-за специализированной программы «Кожа и устойчивое развитие». В Дрексельском университете в Филадельфии сильные направления дизайна и мерчендайзинга. Колледж искусств и дизайна Саванны эксперты отметили из-за возможности изучать весь спектр процессов производства коллекций.