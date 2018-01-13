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Артем Кузелев

Лукбук: Третья коллекция Алексы Чанг

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  • 13 Января 201811:47

Марка Alexa Chung представила лукбук третьей коллекции, получившей название Fantastic.

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  • Третья коллекция Алексы Чанг

У кого можно учиться традиционному британскому стилю, который не смотря на налет ретро никогда не выходит из моды? Конечно, у одной из самых стильных британок Алексы Чанг! На этот раз икона стиля и дизайнер вдохновлялась лондонской музыкальной сценой 1990-х годов и культурой брит-попа. В новой коллекции чувствуется дань уважения братьям Галлахер из группы Oasis, вельветовым костюмам Джарвиса Кокера и образам начинающей карьеру Кейт Мосс. Получилось очень классно и слово Fantastic подходит коллекции как нельзя лучше.

В продаже одежда появится к концу января, а цены на нее будут варьироваться от 75 до 1000 фунтов стерлингов в зависимости от модели.

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