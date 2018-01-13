Лукбук: Третья коллекция Алексы Чанг

Марка Alexa Chung представила лукбук третьей коллекции, получившей название Fantastic.

1 / 27 Третья коллекция Алексы Чанг





















































У кого можно учиться традиционному британскому стилю, который не смотря на налет ретро никогда не выходит из моды? Конечно, у одной из самых стильных британок Алексы Чанг! На этот раз икона стиля и дизайнер вдохновлялась лондонской музыкальной сценой 1990-х годов и культурой брит-попа. В новой коллекции чувствуется дань уважения братьям Галлахер из группы Oasis, вельветовым костюмам Джарвиса Кокера и образам начинающей карьеру Кейт Мосс. Получилось очень классно и слово Fantastic подходит коллекции как нельзя лучше.

В продаже одежда появится к концу января, а цены на нее будут варьироваться от 75 до 1000 фунтов стерлингов в зависимости от модели.