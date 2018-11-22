Ляйсан Утяшева предложила варианты стильного утепления к зиме

Легендарная гимнастка, чемпионка мира, шестикратна чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта и популярная телеведущая Ляйсан Утяшевой вновь презентовала новую осенне-зимнюю лимитированную коллекции BAON by Liasan Utiasheva. Модный бренд уже третий год успешно сотрудничает с Ляйсан Утяшевой, а знаменитая спортсменка и телеведущая активно участвует в разработке новых моделей и сезонных коллекций.

«Главные герои» новой лимитированной линии верхней одежды BAON by Liasan Utiasheva - это, конечно, дутые пуховики глянцевого лакового черного и переливающегося космического красного цветов. Oversize модели прекрасно смотрятся на любой фигуре, придавая ей хрупкость благодаря разнице в объемах, и одинаково уместны как на горнолыжном курорте, так и в городе.

Новая капсульная линия строится на контрастах, отвечает последним трендам и включает в себя все самое лучшее от стрит-стайл культуры. Главные цвета коллекции - черный, красный и серый позволяют создать универсальные образы с интересными акцентами.

«Для меня важно соотношение цены и качества, чтобы люди могли себе позволить эту одежду, и она дарила только положительные эмоции. Хочу, чтобы было комфортно и носибельно несколько сезонов и можно было оставить себе полет для фантазий, возможность комбинировать! Я попыталась все это соединить и сделать коллекцию для всей семьи. Папа, мама, я - дружная семья ! С каждым сезоном BAON становится более стильным. Мне кажется, нам удалось сделать вещи, которые может себе позволить каждый и которые подходят всем», - комментирует Ляйсан Утяшева.

Ляйсан лично представила коллекцию в одном из флагманских магазинов провела мастер-класс, где наглядно показала какие элементы одежды можно сочетать друг с другом, с какой обувью носить и рассказала о главных трендах этого сезона. Новая коллекция уже в продаже - представлена в магазинах BAON и на сайте baon.ru.