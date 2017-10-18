Любую женщину украшает ум, воспитание и стильная сумочка

Мало кто из наших соотечественниц знает, что вот уже 16 лет в Великобритании 4 октября отмечается «Национальный день сумочек». Согласитесь, далеко не каждый женский аксессуар удостоен такой чести.

Женская сумочка – это не просто деталь гардероба, это последний штрих, позволяющий придать любому наряду индивидуальность и неотразимость. Женщина без сумочки в руках воспринимается, как незавершенное произведение. Сумочка – это воистину поразительная вещь, это своего рода «бермудский треугольник», N-ное измерение, найти в котором что-либо в состоянии только сама женщина.

Из чего только не шились дамские сумочки: из меха, из кожи рыбы и крокодила, из лыка, бархата, кружева. Для их украшения использовали вышивку, бисер, стеклярус и т.д.

Забавно, но кожаные женские сумки окончательно легализовали (вместе с брюками) лишь в начале двадцатого века. А уже в двадцать первом веке кожа стала основным материалом для изготовления сумок.

Женские кожаные сумки тут пользуются огромным спросом у представительниц прекрасного пола. Кто-то отдает предпочтение небольшим клатчам, кто-то объемным сумкам и рюкзакам, кто-то элегантным вечерним моделям. Особой популярностью в последние годы пользуются маленькие сумочки на длинном ремешке, которые носятся «по диагонали».

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Сколько сумок должно быть в женском гардеробе?

Сразу скажем, что настоящей моднице и сотни моделей будет мало. Однако не будем впадать в крайности. Стилисты считают, что у каждой женщины должна быть одна повседневная сумка, одна деловая, несколько «на выход» - вечерние сумочки, вместительный шопер для похода по магазинам, пляжный вариант сумки, чемодан, сумка-клатч. Юным дамам не обойтись без стильного рюкзачка.

Конечно же, это не предел!

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