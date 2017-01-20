MANGO опубликовали рекламную кампанию Весна-Лето 2017

Джармушу и не снилось: модели Фредерикке Софи и Мика Арганараз исследуют дикую природу Марокко в кампании MANGO Весна-Лето 2017. Песчаные дюны и неофутуризм, милитари и богемный шик – противоречия искусно переплетаются в коллекции MANGO.

В новом сезоне MANGO предлагают неоновые платья-миди, комбинезоны из денима, кожаные косухи с голографическим блеском, замшевые юбки, шифоновые платья в пол, рубашки свободного кроя из натуральных материалов и многое другое.