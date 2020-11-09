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ZABEGINA

Мария Томчина - амбассадор конного стиля

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  • 09 Ноября 202019:31

Центральный Московский ипподром - место, вдохновляющее всех, кто любит лошадей и азарт. Но не только. Это место привлекает художников, архитекторов, дизайнеров, стилистов. На ипподроме вы всегда можете встретить разносторонне одаренных людей.

Мария Томчина - известный российский коннозаводчик. Конный завод в ее жизни - дело семейное: вместе с мужем Александром Казаковым Мария увлечена разведением орловских рысаков и рысаков призовых пород (русской, американской и французской), и делают они это на самом высоком профессиональном уровне. При этом Мария ведет свой собственный бизнес, а еще она - настоящая красавица и, закономерно, придерживается конного стиля в выборе одежды и аксессуаров, являясь его истинным амбассадором.

Островок природы в большом мегаполисе, прекрасные лошади, стильные люди - все это о Центральном Московском ипподроме. Отрадно, что амбассадорами ипподромного дела, конного стиля и образа жизни становятся замечательные люди, такие, как Мария Томчина.

 

Модель – Мария Томчина

Фотограф – Александр Забегин

Стилист – Екатерина Забегина

Визажист – Марина Сивири

В съемке использованы одежда и аксессуары бренда ZABEGINA, а также вещи из личной коллекции Марии Томчиной

 

 

 

 

 

 

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