Мария Томчина - амбассадор конного стиля

Центральный Московский ипподром - место, вдохновляющее всех, кто любит лошадей и азарт. Но не только. Это место привлекает художников, архитекторов, дизайнеров, стилистов. На ипподроме вы всегда можете встретить разносторонне одаренных людей.
Мария Томчина - известный российский коннозаводчик. Конный завод в ее жизни - дело семейное: вместе с мужем Александром Казаковым Мария увлечена разведением орловских рысаков и рысаков призовых пород (русской, американской и французской), и делают они это на самом высоком профессиональном уровне. При этом Мария ведет свой собственный бизнес, а еще она - настоящая красавица и, закономерно, придерживается конного стиля в выборе одежды и аксессуаров, являясь его истинным амбассадором.
Островок природы в большом мегаполисе, прекрасные лошади, стильные люди - все это о Центральном Московском ипподроме. Отрадно, что амбассадорами ипподромного дела, конного стиля и образа жизни становятся замечательные люди, такие, как Мария Томчина.
Модель – Мария Томчина
Фотограф – Александр Забегин
Стилист – Екатерина Забегина
Визажист – Марина Сивири
В съемке использованы одежда и аксессуары бренда ZABEGINA, а также вещи из личной коллекции Марии Томчиной
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