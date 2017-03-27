Мария Вэй специально для международного бренда бижутерии и аксессуаров Claire's

Уже этой весной будет представлена лимитированная коллекция, совместный каталог украшений и аксессуаров, а также специальный значок для всех любителей Claire's.

Мария Вэй о коллаборации: «Я была рада принять участие в проекте Claire’s. Мне кажется, что Claire’s – это как подружка, которая поможет тебе выглядеть круто в любой ситуации. Мне особенно нравится, что этот бренд идеально подходит для таких девушек как я: молодых и активных. И это супер, ведь сезон Весна-Лето 2017 будет очень ярким, очень девичьим и романтичным. А его основные тенденции: все оттенки розового, глиттер, пушистые брелоки, разноцветные чехлы на клавиатуру, множество разнообразных украшений одновременно, – все это очень в духе Claire's. И, конечно, всех поклонников спорта и настоящих BFF ждут приятные сюрпризы!»

Коллекция, разработанная совместно с Марией, появится во всех магазинах марки в апреле 2017 года.

А пока во всех магазинах Claire's по кодовому слову Maria Way Валентин все клиенты смогут получить fashion-значок, дающий право на постоянную 10% скидку на все коллекции Claire’s. Cамые активные поклонницы Маши Вэй смогут сфотографироваться с тантамареской кумира.

Чтобы получить значок необходимо выложить пост в инстаграм с хештэгом #MariaWaylovesClaires, отметить официальную страницу @claires_russia и показать опубликованную фотографию продавцам-консультантам магазина.

Кстати, дизайн значка Мария создавала лично в сотрудничестве с Аленой Радыгиной, входящей в TOP-5 лучших fashion-иллюстраторов России.