Марка Carrera вновь сотрудничает с Джаредом Лето

Актер и музыкант стал лицом весенне-летней коллекции очков бренда, однако на этом сотрудничество с Carrera не заканчивается.

Нестареющий Джаред Лето снова стал лицом новой коллекции очков Carrera. Актер и музыкант позировал перед объективом своего друга Терри Ричардсона, чтобы представить весенне-летние модели. Однако на этом сотрудничество марки и Джареда не заканчивается: недавно представители Carrera объявили, что в сентябре запустят линию Inspired by Jared Leto. Примет ли участие в разработке дизайна звезда, не сообщается.