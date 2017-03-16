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Carrera y Carrera (13)
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Артем Кузелев

Марка Carrera вновь сотрудничает с Джаредом Лето

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  • 16 Марта 201712:04
Сюжеты: Carrera y Carrera

Актер и музыкант стал лицом весенне-летней коллекции очков бренда, однако на этом сотрудничество с Carrera не заканчивается.

Нестареющий Джаред Лето снова стал лицом новой коллекции очков Carrera. Актер и музыкант позировал перед объективом своего друга Терри Ричардсона, чтобы представить весенне-летние модели. Однако на этом сотрудничество марки и Джареда не заканчивается: недавно представители Carrera объявили, что в сентябре запустят линию Inspired by Jared Leto. Примет ли участие в разработке дизайна звезда, не сообщается.

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