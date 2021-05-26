Маркет авторских украшений ручной работы OrnO пройдет в Москве 05 июня

Камерное мероприятие, рассчитанное на тонких ценителей украшений, состоится в первую субботу июня в пространстве Фотофактура на Маросейке 7/8.

Свои изделия представят более 40 мастеров, работающих в разных техниках. Ювелиры, керамисты, скульпторы, мастера вышивки и дерева представят свои работы на главном событии для любителей украшений.

Посетители маркета познакомятся с настоящими творцами, чувствующими форму, цвет, фактуру материала, характер и красоту линий человеческого тела.

На Orno можно будет найти как недорогие подарки друзьям и коллегам, так и реликвию, за которой через сто лет наверняка будут охотиться ваши правнуки.

Во избежание единовременного скопления большого количества людей, организаторы разбили посещение маркета на несколько временных интервалов.

Заранее приобрести билет на удобное время необходимо здесь: https://moscow.qtickets.events/23484-orno

СПРАВКА

Официальный сайт мероприятия: https://orno-fest.ru/

Место проведения: Фотофактура (https://fotofaktura.ru/ ), г. Москва, Маросейка 7/8

Дата: 05 июня 2021г.

Время работы: с 12.00 до 20.00 ч.

Вход по предварительный регистрации, цена билета- 200р

Возрастное ограничение 0+

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ:

Посещение мероприятия возможно в масках и перчатках и при соблюдении социальной дистанции.