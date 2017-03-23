Мартовская капсульная коллекция KIABI "I WANT IT"

Коллекция создана с учетом особенностей женской фигуры, выгодно подчеркивая ее достоинства. Капсульная линейка одежды отличается изысканным вкусом, приятными тканями, трендовыми дизайнами и французским шармом.

В марте капсульная коллекция “I WANT IT” by KIABI предлагает модницам выбрать бархатные платья пастельных оттенков, широкие укороченные брюки, романтичные блузы и плиссированные жакеты.