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Екатерина Жукова

Мартовская капсульная коллекция KIABI "I WANT IT"

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  • 23 Марта 201720:17

Коллекция создана с учетом особенностей женской фигуры, выгодно подчеркивая ее достоинства. Капсульная линейка одежды отличается изысканным вкусом, приятными тканями, трендовыми дизайнами и французским шармом. 

В марте капсульная коллекция “I WANT IT” by KIABI предлагает модницам выбрать бархатные платья пастельных оттенков, широкие укороченные брюки, романтичные блузы и плиссированные жакеты.

 

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