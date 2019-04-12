МАСтер и КАтерина: игра в маски

Маски есть в культуре множества народов. Это и защита, и украшение, и оберег.

Сколько всего сочетает в себе масочная культура!

МАСтер и КАтерина – художник-масочники – действующие члены творческого союза художников России, арт-кластера молодежной гильдии предпринимательства и т.д. Своим творчеством они доказывают, что маска – это высокое искусство. Каждый их проект - это яркая содержательная история о масках и, конечно же, частичка души художников-творцов. И МАСтер, и КАтерина были увлечены искусством маски с ранней юности, эта необычная тема всегда привлекала их. И вот однажды встретившись на Старом Арбате, полюбив друг друга, они осознали, что масочный мир – их общая судьба. Неслучайно даже первые слоги имен художников соединяются в слово МАСКА. Чем не Булгаковская романтичная мистика?

Уникальные арт-объекты, созданные с большой любовью к маскам и друг к другу, объединяют в себе древние традиции и современные взгляды. Зайдите в гости к МАСтеру и КАтерине на их страничку в инстаграм (@master_i_katerina) и убедитесь, что полюбоваться в масочном мире всегда есть чем: МАСтер и КАтерина сочетают разные виды техники, которые не всегда легко гармонично скомпоновать. Но художники настолько захвачены своим делом, что им это удается. Они изучали и продолжают изучать историю масок народов мира, путешествуют по странам, узнавая подробности из первых уст и делясь ими с любителями искусства. Выставка, прошедшая недавно в Дагестане, имела большой успех. Художники впервые представили 8 работ посвященных итальянскому театру комедии дель арте. МАСтер и КАтерина вдохновлялись формами традиционных масок героев, которых насчитывается больше ста, а также творчеством французского рисовальщика Мориса Дюдеван-Санда. Это сын известной писательницы Жорж Санд, глубокий поклонник театра, творивший более 150 лет назад. Воодушевившись большим интересом публики, художники начали детальнее изучать и дагестанские масочные традиции. Такой подход всегда превращает простое творчество для души в высокое искусство. МАСтер и КАтерина работают, вдохновляясь не только европейской культурой, но и Востоком, и Африкой, и Южной Америкой.

Тот, кто приходит на их выставки, попадает в удивительный мир, совсем не похожий на нашу обыденность. Наиболее известный проект художников МАСтера и КАтерины – «Маски. Игра в Венецию». У большинства людей маски как раз ассоциируются с венецианскими карнавалами, захватывающими театральными представлениями той эпохи. Так почему бы в неё не «поиграть»?

Желающих прикоснуться к необычной атмосфере оказалось много, и московский дебют выставки имел большой успех.

На новой, обновленной «Игре в Венецию» художники презентуют свои недавно рожденные оригинальные творения, поскольку многие арт-объекты с предыдущей выставки уже находятся в частных коллекциях. Они живут в музеях, галереях и театрах.

МАСтер и КАтерина постоянно ведут диалог со зрителем на своей страничке в инстаграме. Они радуют и поражают аудиторию новыми арт-объектами, масками, их историями, планируют новые выставки и образовательные мероприятия. Не пропустите очередную уникальную возможность окунуться в притягательный мир масок, прикоснуться к их загадочности.

Текст: Мария Нестеренко