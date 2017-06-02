Май. Fashion битва №3

3 города 3 Fashion битвы 3 раз прошли этой весной от женского журнала ESQUE. Москва, Санкт-Петербург, Казань - именно эти города удостоились чести представлять российскую моду на подиумных пространствах своего города.

Мода 50+, детские показы, мужские и женские коллекции, классические, вечерние наряды - разнообразие и обилие луков. В каждом городе своя атмосфера торжества, своя душа.

Борьба прошла в два дня. Первый из которых был осуществлен в виде маркета, знакомства с дизайнерами и предпоказами коллекции. Дизайнеры представили свои коллекции для широкой аудитории в коммерческих целях. В конце дня прошла пресс конференция, на которой участники смогли ответить на самые волнующие вопросы СМИ!

Второй день - это большое шоу, каждый показ был представлен в виде сценического выступления. Каждая модель смогла примерить на себя роль актрисы, балерины и танцовщицы. Смело, ярко, дерзко!

13-14 мая FASHION битва №3 in Saint Petersburg

1 место - Екатерина Потапова

2 место - Ксения Скоморох

1 / 18 Saint Petersburg



































1 / 19 Moscow



































