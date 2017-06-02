Май. Fashion битва №3

3 города 3 Fashion битвы 3 раз прошли этой весной от женского журнала ESQUE. Москва, Санкт-Петербург, Казань - именно эти города удостоились чести представлять российскую моду на подиумных пространствах своего города.
Мода 50+, детские показы, мужские и женские коллекции, классические, вечерние наряды - разнообразие и обилие луков. В каждом городе своя атмосфера торжества, своя душа.
Борьба прошла в два дня. Первый из которых был осуществлен в виде маркета, знакомства с дизайнерами и предпоказами коллекции. Дизайнеры представили свои коллекции для широкой аудитории в коммерческих целях. В конце дня прошла пресс конференция, на которой участники смогли ответить на самые волнующие вопросы СМИ!
Второй день - это большое шоу, каждый показ был представлен в виде сценического выступления. Каждая модель смогла примерить на себя роль актрисы, балерины и танцовщицы. Смело, ярко, дерзко!
13-14 мая FASHION битва №3 in Saint Petersburg
1 место - Екатерина Потапова
2 место - Ксения Скоморох
20-21 мая FASHION битва №3 in Moscow
1 место - Антон Пермяков
2 место - Кристина Калигина
27-28 мая FASHION битва №3 in Kazan
1 место - Инга Бойцова
2 место - Ирина Савельева
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.