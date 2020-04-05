MBT весна-лето 2020: трендовые цвета и ультракомфортные модели

Весенне-летняя коллекция обуви MBT – это трендовые цветовые решения, любимые модели и новые дизайны, воплощенные в гармонию стиля и комфорта.

Обувь MBT создана, чтобы носить ее каждый день: дома, на работе, на улице, заниматься в ней спортом. Компания MBT обрела мировую известность благодаря уникальной физиологической подошве со специальным сенсором. При ходьбе в такой обуви ощущается плавный перекат, как будто идешь по мягкой поверхности. Удара стопы о землю не происходит и благодаря этому снимается нагрузка с позвоночника и суставов.

Цветовая гамма моделей MBT в сезоне весна-лето 2020 изобилует модными оттенками лилового, красного, бежево-розового. Почетное место синему – главному цвету 2020 года. Актуально привлекающее внимание сочетание светлой подошвы и темного (цветного) верха. Материалы сезона – кожа и продолжающий завоевывать мир практичный дышащий текстиль.

Для прогулок в сухую погоду и ходьбы в помещении идеальны слипоны Modena и Rome 100, доступные в новых цветах. К ним добавилась новинка сезона слипоны Piza. Никаких шнурков и застежек. Любители удобства оценят – надел и пошел.

Среди моделей для бега сразу два дебютанта – GTC и Z-3000. С одной стороны, объемная подошва – дань моде и хит сезона. С другой – это полноценные беговые кроссовки с хорошим уровнем амортизации. Они надежно защищают суставы ног и позвоночник во время бега. Z-3000 также подходят для восстановления и тренировок в период реабилитации после травм.

Обновился цветовой ряд у полюбившихся многим кроссовок Colorado, GT11, Gadi и GTR. В Colorado можно смело отправляться в поход или бежать трейл. Модель в меру гибкая с нескользящей подошвой.

Для ценителей лаконичных форм дизайнеры создали Jion – кроссовки с классической физиологической подошвой MBT.

Представительницам прекрасного пола адресованы спортивные сандалии Lila и Kim и элегантные босоножки Kiburi и Malia.

При разработке моделей и особенно подошвы MBT применяются современные износоустойчивые материалы. Дополнительный комфорт ногам обеспечивает стелька Ortholite с антибактериальной пропиткой.

С каждым годом увеличивается количество поклонников физиологической обуви MBT. Ее можно носить при таких проблемах и заболеваниях, как варикозное расширение вен, плоскостопие, пяточная шпора, фасциит. Ряд моделей одобрен Американской ассоциацией подологов (APMA).

Обувь МВТ продается в более чем 1500 магазинах 45 стран мира, включая Россию. Адреса магазинов, коллекции и новости бренда доступны на сайте mbtshoes.ru.