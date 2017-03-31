МЕТРОПОЛИС модно отметил свой День Рождения.

Популярный торговый центр МЕТРОПОЛИС, до которого, кстати, теперь можно легко и быстро доехать с помощью новой станции Московского центрального кольца «Балтийская», модно и весело отметил свой 8-й День Рождения.

По доброй традиции всех гостей торгового центра организаторы праздника постарались и приготовили яркую программу, насыщенную модными шоу, музыкальными выступлениями и мастер-классами от знаменитостей-трендсеттеров.

В пятницу, 24 марта 2017, состоялся концерт Леонида Агутина​, который исполнил свои главные хиты и подарил гостям незабываемое настроение праздника. Также в рамках музыкальной программы состоялось выступление финалиста шоу «Голос» Ивана Долматова​и группы «Впечатлительные люди».

В субботу, 25 марта 2017, перед гостями МЕТРОПОЛИС выступили артисты лейбла Black Star - Natan и Kristina Si​. Молодые музыканты раскачали зал и подарили публике свои громкие хиты. После концерта всех посетителей и гостей МЕТРОПОЛИС ждал настоящий подарок - Ночь скидок до 70%.

Воскресенье, 26 марта 2017, началось с модных показов нижнего белья, выступлений лекторов, модных блогеров и полезных мастер-классов. Вечером МЕТРОПОЛИС погрузился в мир звука и ритма, благодаря участникам популярного шоу «Танцы»​.

Ведущим праздничной программы вновь выступил Иван Чуйков. Вместе со всеми День Рождения МЕТРОПОЛИС отпраздновали такие медийные персоны, как DJ Виталий Козак​, дизайнер Алиса Толкачева​, актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт​, дизайнер Армен Ерицян​, дизайнер Мария Пшеничникова (MARP) и многие другие селебрити.

По данным пресс-службы Sparkle PR Group.