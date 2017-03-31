МЕТРОПОЛИС модно отметил свой День Рождения.

Популярный торговый центр МЕТРОПОЛИС, до которого, кстати, теперь можно легко и быстро доехать с помощью новой станции Московского центрального кольца «Балтийская», модно и весело отметил свой 8-й День Рождения.
По доброй традиции всех гостей торгового центра организаторы праздника постарались и приготовили яркую программу, насыщенную модными шоу, музыкальными выступлениями и мастер-классами от знаменитостей-трендсеттеров.
В пятницу, 24 марта 2017, состоялся концерт Леонида Агутина, который исполнил свои главные хиты и подарил гостям незабываемое настроение праздника. Также в рамках музыкальной программы состоялось выступление финалиста шоу «Голос» Ивана Долматоваи группы «Впечатлительные люди».
В субботу, 25 марта 2017, перед гостями МЕТРОПОЛИС выступили артисты лейбла Black Star - Natan и Kristina Si. Молодые музыканты раскачали зал и подарили публике свои громкие хиты. После концерта всех посетителей и гостей МЕТРОПОЛИС ждал настоящий подарок - Ночь скидок до 70%.
Воскресенье, 26 марта 2017, началось с модных показов нижнего белья, выступлений лекторов, модных блогеров и полезных мастер-классов. Вечером МЕТРОПОЛИС погрузился в мир звука и ритма, благодаря участникам популярного шоу «Танцы».
Ведущим праздничной программы вновь выступил Иван Чуйков. Вместе со всеми День Рождения МЕТРОПОЛИС отпраздновали такие медийные персоны, как DJ Виталий Козак, дизайнер Алиса Толкачева, актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт, дизайнер Армен Ерицян, дизайнер Мария Пшеничникова (MARP) и многие другие селебрити.
По данным пресс-службы Sparkle PR Group.
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