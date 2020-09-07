Международные и российские бренды в проекте «s’elections moscow 2020»

До дебютного старта проекта «s’elections moscow 2020» остается менее одного месяца. По сообщениям организаторов – компании ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с IGEDO Company – количество подтвержденных участников уже превышает 180 брендов и продолжает увеличиваться ежедневно. В галерее шоу-румов, которая расположится в пространстве New Fashion Hall Main Stage в Москве, коллекции будущего сезона весна-лето 2021 представят производители из Италии, Германии, Франции, Турции, России и ряда других стран.

В выборку участников включены бренды, специализирующиеся на повседневной, деловой и модной женской, мужской и детской одежде, бельевой и пляжной моде, стилях casual, special occasions и denim, а также украшениях, дорожных и городских аксессуарах. Галерея шоу-румов «s’elections moscow 2020» будет работать пять дней с 16 по 20 сентября с 09 до 21 часа – по строгой предварительной электронной регистрации. На площадке будут обеспечены все необходимые меры безопасности здоровья для участников и гостей, утвержденные Роспотребнадзором.

Италия будет представлена шоу-румами таких брендов как ANTONELLA, SHE'S SO, ROSANNA PELLEGRINI, OBLIQUE CREATIONS, ELISA FANTI, TRICIT CHIC, BEATRICE.B, JIJIL, DONNE DA SOGNO, HERESIS, IL VENTO E LA SETA, GREEN COAST, SMITHY’S и др.

В числе модных брендов Германии подтвердились GARDEUR, CEDER, PASSION MODE и др.

Среди ключевых турецких шоу-румов будут EQ MODA, TORNADO, TONY MONTANA, MEES, KAPRIS, MARCH, RIVO LEATHER & FUR, VIGOSS, VIPART, ARDA TEX, JEANNE D’ARC, RICARDO RICCO, SERIANO, WHITNEY, LA CHERE, CCS LUGGAGE и др.

Из числа французских брендов свое участие подтвердили MAT DE MISAINE, SAINT JAMES, LEO & UGO, RHUM RAISIN, FUEGO и др.

Тренды бельевой и пляжной моды продемонстрируют такие бренды как RITRATTI MILANO (Italy), JALOE (Italy), IMEC (Italy), HATEIA (France), ELISE GARROUX (Australia), SALSEDINE BY KKL (Italy), PLUTO (Belgium) и др.

Российский модный рынок представят TRUVOR, VILLAGI, DARITT, ALEXANDER BOGDANOV, FIRFIR, COINS, BUDNI, FIRST IN SPACE, MAXEXPROMT, TRICOTIER, NORTHBLLOM, ALPECORA, ORGALICA, MARCO MORETTI, JAN&PARASKEVA, OLGA GRINYUK, GEORGETTE ACCESSORY и др.