Международный фестиваль фейерверков «Ростех» соберет в Москве ведущих пиротехников мира

19-20 августа вечернее небо над Москвой раскрасят миллионы огней: в столице пройдет Международный фестиваль фейерверков “Ростех”.

Москвичей и гостей столицы ждут самые яркие выходные лета: ведущие специалисты из Европы, Азии и Латинской Америки соберутся в Москве, чтобы подарить зрителям захватывающее по красоте пиротехническое шоу на воде. Тема фестиваля в этом году — «Москва на 7 холмах».

Фестиваль по традиции пройдет в Братеевском каскадном парке, который не только удачно располагается на воде, что повышает зрелищность пиротехнических шоу, но и позволяет обеспечить идеальную видимость разноуровневых залпов фейерверков.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы уже в третий раз и становится в один ряд с крупнейшими мировыми фестивалями фейерверков. В этом году среди участников – ведущие пиротехнические команды из Австрии, Армении, Бразилии, Китая, России, Румынии, Хорватии и Японии.

«Нас ждут в прямом смысле слова одни из самых ярких и красочных выходных лета! Фестиваль фейерверка уже прочно обосновался в календаре наиболее интересных событий столицы. Десятки тысяч залпов привлекают внимание не только москвичей, но и многочисленных туристов. Подобные проекты выводят на новый уровень одно из направлений, которое мы активно развиваем в последние годы – событийный туризм. – комментирует Николай Гуляев, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы. Кроме туристической привлекательности Фестиваля, хотел бы отметить и соревновательную составляющую этого яркого проекта. Ведь по сути конкурс – это то же соревнование. Желаю москвичам и гостям столицы получить настоящее удовольствие от пиротехнического шоу, а конкурсантам – реализовать все свои задумки!»

В дни мероприятия в Братеевском парке появятся семь «исторических холмов». В рамках дневной программы гостей ждут тематические развлечения: исторический фудкорт, улица ремесел, зона новых технологий, встречи с писателями и поэтами, мастер-классы, уличные перфомансы, выступления звезд российской эстрады, спортивные развлечения, квесты и игры для всей семьи.

Конкурсная программа начинается с 21.00. По регламенту командам на выступление отводится по девять минут. Каждый конкурсный день зрители смогут увидеть четыре пиротехнических шоу. Всего участники произведут около 60 тыс. залпов, используя примерно 27 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 200 метров.

«Международный фестиваль фейерверков не только крупное культурное событие, но и важный международный конкурс, – отметила помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации «Ростех» Юлия Воронова. – Мы собираем в Москве ведущих специалистов, чтобы подарить зрителям настоящий праздник и продемонстрировать последние разработки в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства. А в честь своего десятилетия «Ростех» готовит специальный сюрприз для гостей фестиваля».

Вход на фестиваль для детей до 7 лет включительно бесплатный (в сопровождении взрослых с билетами).

Организатор фестиваля – компания «Пиротехнические технологии». За техническими тонкостями выступлений будут следить специалисты Российской пиротехнической ассоциации.

По традиции закроет фестиваль гала-фейерверк от российских пиротехников.

Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно c сегодняшнего дня на сайте фестиваля pyrofest.ru. Также билеты можно купить в кассах Ticketland. Стоимость билетов начинается от 400 рублей. При покупке заранее, стоимость билетов будет ниже, чем в дни фестиваля. Часть выручки от продаж билетов будет направлена в благотворительные фонды «Линия жизни» и «Проникая в сердце», на счету которых тысячи спасенных жизней.

Справка

Компания «Пиротехнические технологии» является организатором Международного фестиваля фейерверков «Ростех». Учредители компании – Госкорпорация «Ростех», «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (входит в Ростех) и Агентство по проведению церемоний, в портфолио которого организация таких масштабных мероприятий, как церемонии открытия и закрытия XXII Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014, торжественные церемонии открытия Дня города на Красной площади, церемонии открытия российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» и автомобильных гонок международной серии «GP2» и «GP3» и другие.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики