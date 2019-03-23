Новая весенняя коллекция бренда MIR CASHMERE

Весенне-летняя коллекция MIR CASHMERE, исполненная из кашемира и шелка высочайшего качества, посвящена сочетанию оттенков весенних цветов и нежности небесной лазури.
Как всегда удивляет многообразие деталей в отделке. Бахрома, многослойность тонкого кашемира, воздушные образы в гармоничном союзе нежных перьев и сверкающих элементов – стали новой классикой на все времена.
Бренд создает коллекции для тех, кто хочет произвести впечатление, но чувствовать себя комфортно. Новая коллекция MIR CASHMERE создана, чтобы вы могли осуществить свои мечты.
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