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Тайбарейский Евгений Сергеевич

Новая весенняя коллекция бренда MIR CASHMERE

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  • 23 Марта 201911:19

Весенне-летняя коллекция MIR CASHMERE, исполненная из кашемира и шелка высочайшего качества, посвящена сочетанию оттенков весенних цветов и нежности небесной лазури.

Как всегда удивляет многообразие деталей в отделке. Бахрома,  многослойность  тонкого кашемира, воздушные образы в гармоничном союзе нежных перьев и сверкающих элементов – стали новой классикой на все времена.

Бренд создает коллекции для тех, кто хочет произвести впечатление, но чувствовать себя комфортно. Новая коллекция MIR CASHMERE создана, чтобы вы могли осуществить свои мечты.

 

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