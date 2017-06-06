«Миссис Россия Вселенная - 2017»: корону выиграла Алиона Хильт из г.Санкт-Петербург

2 июня в Москве в отеле KORSTON прошел финал всероссийского конкурса «Миссис Россия-Вселенная - 2017».

Самые красивые замужние девушки нашей страны боролись за корону первой красавицы.

Победительницей конкурса была признана Алиона Хильт из г.Санкт-Петербург. Теперь именно она представит Россию на международных конкурсах «Ms/Mrs Universal and Ms/Mrs Elite Global Earth 2017» в августе 2017 года в США и в сентябре 2017 года в Великобритании.

1-ой Вице-Миссис стала Сергеева Светлана также из г.Санкт-Петербург, 2-я Вице-Миссис - Лихолетова Екатерина из Краснодара, 3-я Вице Миссис - Ларина Алина из Москвы.

Также жюри выбрали маму года Россия-Вселенная, ей стала москвичка Бондаренко Олеся, топ-модель Россия-Вселенная Уткина Анастасия из г.Омск, а в номинации Миссис Москва победила бывшая участница телепроекта Дом-2 Устиненко Алиана из г.Волгоград.

Напомним, что организаторами конкурса стали Кристина Мищенко – Мисс Universal 2016 и Адамова Анна – основатель центра женской и семейной психологии «Азбука души» совместно с американскими компаниями «Elite Global Earth Pageant & Consulting» и «Yellow DIMOND PRODUCTION LLC».