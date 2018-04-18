MODA.RU и FollowTheFabrika представят коллекции молодых дизайнеров в Библионочь

В эту ночь гостей ждут презентации российских дизайнеров и мастер-класс от модели, режиссера-постановщика, эксперта «FollowTheFabrika» Анны Сахаридзе.

В историческом интерьере известного архитектора И.В. Жолтовского и в атмосфере старейшей библиотеки города пройдут показы коллекций POLLY MOLLY, ÅлёнаMålëna, Victoriya Pluzhnik, ANNA SKOROKHODOVA ACCESSORIZE и ANASTASIA NADYKTOVA.

- Библиотечные залы трансформируются в современные пространства культурных центров. Задачи библиотек не ограничиваются предоставлением доступа к книгам и редким изданиям, как это было ранее. Развитие уровня культуры, литературы и искусства в целом стимулирует развитие моды. Мода - это часть культуры, способ самовыражения. Мы стоим на пороге больших перемен в моде, переломного этапа. Вот-вот мода перестанет быть той, что мы знали ее прежде, так происходит каждые 100-150 лет. Эти перемены могут быть кардинальными, как в 20 веке, и это очень интересно. Неизвестно кто и когда станет гением-новатором, поэтому мы считаем большой честью поддерживать молодых начинающих дизайнеров, - прокомментировал проект Антон Алфер, основатель Модной Сети MODA.RU.

- В активно меняющемся современном обществе важно находить нестандартные форматы взаимодействия с аудиторией. Мы хотим донести мысль о том, что стиль - это скорее показатель уровня культуры, нежели некий коэффициент уровня жизни. В современном обществе одежда давно стала неким форматом общения, красота которого не обязательно дорога, сложна и трудозатратна, - сообщает создатель и руководитель проекта «FollowTheFabrika» Мария Резникова.

Дата: 21 апреля 2018.

Сбор гостей: 20:00.

Место: Библиотека имени Н.А. Добролюбова, читальный зал.

Адрес: Смоленская площадь 13/21.