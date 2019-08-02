Модели арт-агентства Celebrity Kids успешно покоряют Китай

Так сложилось в головах у мам моделей, что нужно обязательно попасть в Китай и не важно как, и через кого. Одни выбирают путь модели-фрилансера, когда мама сама оплачивает перелет и проживание и летит в поднебесную в надежде на легкие заработки. Другие стараются найти надежного агента и под защитой его улететь на полное содержание.

Как не ошибиться в правильности своего выбора?

По наблюдению за деятельностью модельного агентства Celebrity Kids, хотим сказать, что политика компании импонирует многим. Основатели сети Екатерина и Евгений Максимовы для своих моделей выбирают только проверенных партнеров в Китае, которые предоставляют самые лучшие условия для проживания мамы и модели, комфортные перелеты и самое главное достойные гонорары.

Более 35 маленьких моделей за короткий срок достойно показали себя на съёмочной площадке в Китае, и заказчики с удовольствием их ждут снова и снова.

Самая юная модель, София Герасина из Астрахани, уже третий раз улетела работать в Китай и уже на длительный срок. Софии всего 4 года, но успехам и результату работы завидуют многие.

Как рассказывает Екатерина Максимова, поездка в Китай многие родителями расценивается как отпуск, но это далеко не так, это работа. Это работа мамы и ребенка на съёмочной площадке, которая начинается рано утром и может закончиться поздно вечером, иногда съемки проходят в других городах и даже странах. Так наши модели побывали уже со съемочной командой на Пхукете, в различных городах Китая и даже вместе с китайской съемочной командой переместились на Эльбрус.

Модели Celebrity kids в основном снимаются в имиджевой рекламе брендов, что говорит о высоком уровне их подготовки.

Можно конечно полететь самостоятельно в Китай, сниматься для TaoBao, остаться без гонорара и даже попасть в полицейский участок.

Когда мечтаете попасть в Китай, выбирайте проверенное агентство Celebrity Kids, тогда вы будете под полной защитой от неприятностей, а международный агент Екатерина Максимова будет с вами практически 24 часа в сутки. Разве это не является показателем уважительного отношения к своим селебрятам, когда такая ответственная миссия лежит на основателе сети, а не на нанятом сотруднике? Екатерина очень любит открывать новые лица, и вы можете смело проходить онлайн кастинг у нее на странице в инстаграм @ekamaksi

Интересные факты из жизни в Китае, вы сможете так же прочитать в книге, которую Екатерина Максимова и Алеся Пантелеева (представитель агентства в Челябинске и Казани) представят в свет уже осенью 2019 года под названием «Бизнес мечты или моделинг по-русски»