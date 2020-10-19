Одна из последних знаковых международных новостей – ЗОЛОТО и СЕРЕБРО в международном конкурсе “MUSE Design Awards 2020”, Нью-Йорк, США, выиграл проект российского архитектора Полины Ноздрачевой и ее команды ALPN Ltd. сразу в двух номинациях: “Архитектура и дизайн/Architectural Design 2020” и “Спорт и Рекреация/Sports & Recreations 2020” (Конноспортивный комплекс EMERALD, МО, Россия).

Ежегодно международное жюри, состоящее из 40 профессионалов, оценивает самые значимые проекты из более, чем 100 стран мира. “MUSE Design Awards” является частью Ассоциации Международных премий, где признание творчества архитекторов и дизайнеров играет решающую роль в развитии мирового потенциала в целом.

Миссия награды - выявлять, поощрять и продвигать творческие и уникальные проекты, устанавливая новые стандарты оценки мировых тенденций. Несмотря на нестабильность и изменчивость нашего мира, международное признание получают именно те, кто готов к переменам, кто творит историю и создает проекты, устремленные в будущее.

Российский проект “Конноспортивный комплекс EMERALD” признан одним из лучших в мире - градостроительные, функциональные, архитектурные, конструктивные и дизайнерские проектные решения не только полностью отвечают перечню главных трендов, но и опережая время, соответствуют глобальным тенденциям 2021 года: натуральность и природность, технологичность и комфорт, атмосферность и легкость, тонкое сочетание разных по философии стилей и неразрывное эстетическое единство внешнего и внутреннего пространства.

В наши дни искусство во всех его проявлениях неотделимо от повседневной жизни человека. И именно этот союз является катализатором развития прогресса во всех областях жизнедеятельности общества. Современная архитектура - один из основных триггеров эволюции, непосредственно влияющих на изменения глобальных тенденций стиля жизни, дизайна и моды.