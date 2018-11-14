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Артем Кузелев

Модная индустрия против гендерного насилия

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  • 14 Ноября 201813:23

Ведущие компании отрасли подписали соглашение о борьбе против харрасмента.

Глава холдинга Kering Франсуа-Анри Пино и генеральный директор косметического гиганта L’Oreal Жан-Поль Агон подписали соглашение One in Three Women. Вместе с крупными корпорациями в инициативе участвуют еще пять компаний индустрии моды. Как говорится в соглашении против гендернего насилия, сегодня харрасменту подвергается каждая третья женщина. Участники проекта окажут поддержку жертвам насилия, а также начнут борьбу против неподобающего поведения внутри своих компаний. Франсуа-Анри Пино подчеркнул: «Кроме реализации программ устойчивого развития и охраны окружающей среды, мы хотим уделить внимание защите интересов женщин. Это один из важнейших аспектов нашей корпоративной ответственности».

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