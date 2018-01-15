Модная индустрия: Секс, насилие и расторгнутые контракты

Череда сексуальных скандалов в индустрии моды продолжается: называются новые имена, рушатся карьеры, разрываются контракты.

На днях вслед за обвинениями в харрасменте в адрес Брюса Вебера расследование журнала The New York Times сообщило о случаях сексуальных домогательств со стороны его коллеги Марио Тестино. Обвинения в адрес любимца британской королевской семьи и мирового глянца представили 13 мужчин-моделей и ассистентов, в то время как против коммерчески успешного Вебера свидетельствуют 15 человек. По словам пострадавших, фотографы приставали к ним во время и после съемок, в результате чего многим жертвам пришлось отказаться от карьеры в моде и сменить профессию.

Оба фотографа подобные обвинения отрицают, однако издательский дом Conde Nast уже сделал заявление о прекращении сотрудничества с Тестино и Вбером. В официальном комментарии Анна Винтур говорит: «Последние несколько месяцев были чрезвычайным временем расплаты и изменений, и я, как и многие другие, была поражена мужеством тех, кто выступил с заявлениями о сексуальных домогательствах. Злоупотребление властью продолжалось слишком долго во многих сферах, в том числе в Вашингтоне, Голливуде, вещании, издательском бизнесе, Силиконовой долине, и – что немаловажно – в моде, где многие молодые женщины и мужчины говорили о манипуляциях и принуждении на встречах, съемках и в других рабочих ситуациях».

Главред американского Vogue подчеркнула, что и Вебер, и Тестино были ее друзьями и много сделали для развития моды и фэшн-журналистики, однако до выяснения всех обстоятельств сотрудничество с фотографами прекращено. В издательском холдинге Conde Nast уже разработали свод правил для сотрудников и креативных команд, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду. В числе прочих значатся отказ от работы с несовершеннолетними моделями, а также запрет на употребление алкоголя на съемках.

Вслед за издательским гигантом от сотрудничества с Марио Тестино и Брюсом Вебером начали отказываться модные бренды. Если всемирный бойкот Терри Ричардсона мало кого удивил из-за скандальной репутации фотографа, то разрыв контрактов с Тестино и Вебером со стороны компаний Michael Kors и Stuart Weitzman стало почти шоком. Ранее же руководство гиганта L’Oreal отменило рекламную кампанию парфюма Ralph Lauren, которая была сфотографирована Вебером.

Представители Британского Совета моды тоже сделали заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность сообщениями со стороны жертв. Там же было отмечено, что индустрия должна серьезно отнестись к этим известиям и сделать так, чтобы ее участники могли гордиться своей работой. Британский Совет поддержала Диана фон Фюрстенберг, которая является председателем Совета модных дизайнеров Америки. Дизайнер опубликовала собственное руководство, направленное против сексуальных домогательств и для обеспечения здоровья моделей во время показов. Стивен Колб, главный исполнительный директор Совета модных дизайнеров Америки, добавил, что их организация высоко ценит позицию, которую заняло издательство Conde Nast как влиятельный лидер индустрии.

Однако скандал с фотографами и моделями получил продолжение в открытом обращении манекенщика Кристофера Кларка Кейтса. В своем письме модель призывает к действиям против домогательств и насилия и вводит новый хэштег #MenToo. Кейтс предложил посредством отметки другим жертвам из модной индустрии сделать шаг вперед и поделиться своими историями плохого обращения.