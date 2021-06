Модная выставка: фотографии Билла Каннингема в МАММ

В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2021» Мультимедиа Арт Музей, Москва впервые представляет выставку легендарного американского фотографа Билла Каннингема. Выставка «Билл Каннингем.

Мода на подиумах и тротуарах» включает 150 снимков, которые не только демонстрируют хронику пяти десятилетий элитарной и уличной моды, но и рассказывают о жизни большого города, который в те годы был совсем не похож на современный Нью-Йорк.

Билл Каннингем родился в 1929 году в Массачусетсе, где провел детство и юность. Некоторое время учился в Гарвардском университете, а затем переехал в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в качестве дизайнера головных уборов.

В течение нескольких лет он изготавливал шляпки для сети магазинов Chez Ninon, но затем понял, что головные уборы теряют свою актуальность в сфере женской моды, и в середине 60-х решил переквалифицироваться в журналисты. Этот выбор оказался удачным, а работа обозревателем Women's Wear Daily и нью-йоркским корреспондентом The Chicago Tribune стала отправной точкой его длительной карьеры в модной журналистике.

Изначально Каннингем писал статьи и колонки, но с 1967 года начал также работать фотокорреспондентом. В основном он сотрудничал с The New York Times, но до 90-х годов предпочитал оставаться в статусе внештатного сотрудника (нередко он выполнял заказы других журналов о моде, например, Vogue и Town & Country, а в 1982-м принял участие в создании Details). В 1994-м фотограф официально присоединился к коллективу The New York Times и оставался в штате газеты вплоть до своей смерти в 2016 году. Каннингем пристально следил за изменениями, происходившими в космополитичной среде мегаполиса. На его снимках представлены три главные арены, где проявлялись новейшие тенденции моды: показы от-кутюр, вечеринки и, в первую очередь, улицы Нью-Йорка и Парижа. Эти фотографии помогают подробно проследить эволюцию модных течений и общественных настроений, отражавших политические события и культурные преобразования того времени. Обычные люди попадали в объектив Каннингема наравне со знаменитостями.

Он с одинаковым удовольствием фотографировал стильных персонажей, выделявшихся из толпы на 57-й улице, и таких звезд, как Диана Вриланд, Анна Винтур, Жаклин Кеннеди Онассис, Барбра Стрейзанд, Элизабет Тейлор, Лайза Миннелли, Дэвид Боуи, Джанни Версаче, Карл Лагерфельд, Лучано Паваротти, Михаил Барышников и др. В 2019 году Кэти Хорин, знаменитый критик моды и бывший контрибьютор The New York Times, писала в предисловии к книге «Билл Каннингем. На улице: пять десятилетий культовой фотографии»: «[Билл] первым запечатлел женщин, которые отказались от каблуков и начали ходить на работу в кроссовках, показал возвращение широких костюмов 30—40-х, появление джинсов с низкой посадкой, моду на камуфляж, а также добрую сотню стильных нарядов, защищавших ньюйоркцев от непогоды. Он считал, что истинный портрет моды — и, опосредованно, эпохи — определяется тем, как одеваются реальные люди, будь то подростки в экстравагантных толстовках или богачи на благотворительных приемах.

Модных подиумов ему было недостаточно, поэтому каждый день он брал в руки камеру и выходил с ней на улицу». Авторская рубрика Evening Hours в The New York Times свидетельствует о том, что Каннингем практически не пропускал светские рауты и вечеринки, иногда посещая до двадцати мероприятий в неделю. Он легко устанавливал контакт с гостями, в то же время сохраняя нужную дистанцию, поэтому у него получались непринужденные и яркие образы. В другой авторской рубрике, On the Street, где публиковались снимки прохожих, их одежды и аксессуаров, благодаря особому виденью и чутью фотографа Каннингем в полной мере смог передать дух города, жизнь в котором бурлит ночь и день напролет. Также нельзя не упомянуть о скромности и щедрости Билла Каннингема. Многие из его друзей пострадали от эпидемии СПИДа, поэтому на протяжении всей своей жизни фотограф жертвовал большую часть доходов благотворительным организациям, помогающим ВИЧ-инфицированным.

Творчеству Каннингема посвящены многочисленные публикации. Его биография легла в основу отмеченного наградами документального фильма «Билл Каннингем. Нью-Йорк» (2010), а также недавно вышедшего «Эпоха Билла Каннингема» (2018). Кроме того, незадолго до смерти Каннингем закончил автобиографическую повесть Fashion Climbing, которая была опубликована в 2018 году. На русском языке она была издана под названием «Модное восхождение». С целью сохранения и популяризации наследия фотографа был основан Фонд Билла Каннингема.

Выставка открыта со 2 июня 2021 по 10 июля 2021.

По данным пресс-службы проекта.