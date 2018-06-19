Модные образы от итальянского бренда ELEVENTY

В коллекции широко представлены изделия из эластичных тканей, которые в сочетании с невесомой шерстью и мягчайшими блузами со вставками и эффектом прозрачности придают образу утонченности, делая его идеально подходящим и для вечерних выходов в свет. Джерси из 100% хлопкового волокна, созданное по методике "microdream", не сковывает движения и приятно для кожи. Важная часть коллекции отведена суперлегким слоистым материалам: футболки, блузы, трикотажные изделия, — они являют собой часть коллекции, предвосхищающей модные тенденции следующего года. Дополняют их нити люрекса и эффект "свечения".В брюках более сложного кроя из шерсти, изготовленной в ведущих итальянских мастерских, акцент приходится на блестящие элементы, благодаря чему изделия выглядят более привлекательными, женственными и уточненными.

Мужская коллекция SS18 от бренда Eleventy — это ода невероятной легкости, воспетая в новых, мягких, эластичных тканях, которые повторяют естественные очертания тела. Коллекция включает в себя костюмы, пиджаки и брюки, выполненные из эластичной шерсти и практически невесомого джерси, футболки из египетского хлопка, легкого как перышко, хлопковые и кашемировые свитера, удобно тянущиеся свитшоты.В мире пиджаков, лён и хлопок объединились, чтобы создать линейку одно- и двубортных пиджаков, представленных Eleventy в новых, эксклюзивных оттенках: темно-лиловом, чернильно-синем, армейском зеленом, песочном и сером.В рамках коллекции также выделяются и камуфляжные принты: в дизайне нейлоновых и замшевых пиджаков и жакетов, хлопковых классических и укороченных брюк, а также в отдельных деталях весенних ботинок на шнуровке.