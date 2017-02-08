XVIII-й сезон выставки «Бижутерия. От винтажа до наших дней»

Лейтмотивом украшений в наступающем сезоне стало слово «эксцентричность». Асимметрия и объём, яркие акценты и склонность к преувеличениям – вот основные тенденции нового сезона весна-лето.

Пять причин пойти на выставку

1. Огромный выбор украшений

Возможность дарить и принимать подарки – всегда радость. Февраль с его романтичным Днём влюбленных сменится мартом с традиционным Международным женским днём 8 марта. А самый широкий выбор оригинальных украшений для подарков ожидает на выставке-продаже винтажных и дизайнерских украшений «Бижутерия. От винтажа до наших дней». Выбор украшений здесь огромный, материалы разные, стили исполнения - неординарные. Найти свое заветное украшение, соответствующее моде и личному бюджету, сможет каждый посетитель. Винтажные украшения от признанных Домов мод начала и середины XX века, таких как: Askew London, Art, Chanel, Coro, Dior, Joseff of Hollywood, Hobe, Florenza, Kramer, Lisner, Miriam Haskell, Monet, Napier, Original by Robert, Sarah Coventry, Schiaparelli, Trifari и Weiss гармонично соседствуют с авторскими украшениями от современных дизайнеров.

2. Быть на пике моды – больше сережек и браслетов

Драгоценные кисти из шёлка или из мелких металлических цепочек, из нитей бисера и жемчуга выступят в качестве крупных кулонов или серёжек. Такие серьги могут быть асимметричными: в этом сезоне дизайнеры бунтуют против сбалансированности. Особым же шиком будет считаться появление в свете только в одной серьге. Серьги могут быть разного дизайна и формы, их объединяет только одно – впечатляющий размер. Массивный кулон, если он к тому же причудливой формы или из необычного материала, превращается из детали в центральный элемент модного ансамбля. Крупные цепи в несколько рядов выглядят довольно смело, но, сколько дерзости они придают вернувшемуся в моду агрессивному образу в духе 80-х прошлого века!

Чем больше на руках браслетов – тем лучше. Вспомните образы восточных красавиц, чьи тонкие кисти контрастируют с массивными браслетами-оберегами. Модно будет носить и по нескольку колец сразу – не только на одной руке, но и на одном пальце. Если кто-то скажет в ваш адрес, что повеяло цыганщиной, гордитесь: она нынче в моде.

3. Актуальные бусы и броши

Не собираются исчезать из моды и экстравагантные чокеры, сжимая в своих нежных бархатных или жестких металлических объятиях нежные женские шеи. Их формы не поддаются исчислению: от изящных моделей до кожаных ошейников, от вариаций из бисера и лент до широких коротких колье, инкрустированных камнями.

В то же время не спешите расставаться с классическими бусами из жемчуга. В сочетании с современной городской одеждой они обретают новый характер и придают хозяйке особый небрежный шик.

Текстильные цветы и броши с камнями перестают быть украшениями исключительно для зрелых дам. Будучи способными преобразить даже самый невыразительный наряд, они сейчас на пике популярности. Броши носят не только на груди, но и на воротниках платьев и сорочек. Самые оригинальные модницы используют их для украшения пояса или шляпы. И, конечно, всегда остаются популярными украшения в виде сердца. На фоне глубокого декольте или асимметричного выреза на груди – это ещё один способ привлечь внимание противоположного пола и возможность показать не только знание трендов, но и свою нежную и романтичную натуру.

4. Февраль – время романтики

Спецпроект выставки «Бижутерия. От винтажа до наших дней» – «Карнавал в лицах, масках и фактах». Самый главный и старейший карнавал – венецианский – стартует уже 11 февраля и продлится две недели, бразильский прогремит в последние дни перед Великим постом (конечно, отсчёт ведётся от католической Пасхи). Несмотря на возраст, оба карнавала не сдают своих позиций и далеки от того, чтобы превратиться в простой туристический аттракцион. Это действительно праздник – с музыкой, переодеванием, неожиданными встречами, яркими зрелищами и прекрасными воспоминаниями. На экспозиции спецпроекта будет выставлено собрание масок и украшений с этих карнавалов.

5. Подарки и сюрпризы

Каждый день работы выставки «Бижутерия. От винтажа до наших дней» всех посетителей ожидает приятный сюрприз: ежедневно будут проходить розыгрыши подарков. Стать обладателем ценных сувениров – винтажных и современных украшений – может любой посетитель выставки, так как в розыгрыше будут принимать участие все входные билеты.

Всего 100 рублей стоит билет в предварительной продаже. Успейте купить его до 6-го февраля на сайте www.bijou-moscow.com. В дни работы выставки билет будет стоить 200 рублей (на указанном сайте и в кассах выставки). Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Адрес: Москва, Тишинская площадь, дом 1 (ТВК «Тишинка», «Т-Модуль»)

График работы выставки: 9 февраля: с 19:00 до 22:00; 10, 11, 12 февраля: с 11:00 до 21:00



Организатор выставки: Выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74

www.bijou-moscow.com

www.facebook.com/bizu.expo

www.instagram.com/bijou.moscow