Модный дом Татьяны Парфеновой представил новый перформанс

Модный дом Татьяны Парфеновой в рамках ежегодного проекта «Ассоциации» представил новый перформанс в дворцовом парке Царского Села. Источником вдохновения модного действа стало обращение к теме театра. Своими впечатлениями от увиденного делится знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич.

Талант выдающегося петербуржского дизайнера Татьяны Парфеновой многогранен — живописец, модельер, дизайнер интерьеров, художник по костюмам, писатель. Сегодня мы увидели Парфенову режиссера. Ее новый перформанс посвящен Году Театра.

Главной темой модного спектакля стала борьба идей и парадокс несовместности прогрессивного «завтра» и консервативного «вчера». Именно поэтому отправные точки сценария Парфеновой — живопись Матисса и знаменитые пьесы Чехова («Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры»). Эти вечные символы столкновения нового и старого в свое время предвосхитили грядущую трансформацию мира искусства и общественно-политической жизни в целом. Актуальны они и сегодня.

Парфенова очень тонко разрабатывает эту тему, органично вплетая в свое многослойное драматическое полотно идиллическую картину природы дворцового парка, пульсирующую динамику красок Матисса, нестареющие классические монологи героев Чехова, сложный ритм кинетических орнаментов орфизма, детскую матроску и трогательный антураж дореволюционного дачного быта с плетеной мебелью, сладким ликером в хрустале и спелой вишней на блюде, приемы русского авангардного театра, выразительную новую пластику сценического движения, футуристический грим и отсылки к древнегреческим мистериям. И, конечно, музыку! К каждому показу Парфеновой создается специальная музыкальная программа. Сейчас вживую звучали темы всеми любимых русских романсов в исполнении гитариста-виртуоза Михаила Радюкевича. И как звучали!

Перформанс в Царском Селе стал ярким, современным, профессиональным высказыванием и закрепил за Парфеновой статус мастера больших игровых форм. Она создала удивительную атмосферу творчества, наполнив действием открытую площадку, размер которой гораздо больше любой театральной сцены, и держала зрителей в напряжении на протяжении всего действа.

При этом сама Парфенова не считает нужным много говорить о данном перформансе — новые проекты для нее гораздо интереснее уже свершившихся. Подобный масштаб, синтез искусств, многозадачность, свобода самовыражения — это нормальное состояние для многомерного и разнопланового художника, каким является Парфенова, для которой весь мир — Матисс, все люди — краски.

Фото: Алексей Пахомов, Ольга Соколова