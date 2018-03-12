Модный фестиваль: Неделя Ирландии IRISH WEEK

IRISH WEEK, самый масштабный фестиваль ирландской культуры в России, в этом году стартует 14 марта. Программа фестиваля будет включать в себя кинопоказы, концерты традиционной ирландской музыки, образовательный лекторий, гастрономический фестиваль, арт-выставки, показ видеоарта, презентации книг, танцевально-музыкальные шоу и детские мероприятия. В этом году IRISH WEEK будет проводиться уже в шестой раз. Как и раньше, у фестиваля не будет единой центральной площадки, все мероприятия распределятся по самым привлекательным и посещаемым местам столицы, среди которых парк «Сокольники», кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Известия Hall, Центральный Дом Художника, а также самые разнообразные клубы и пабы.

С 14 по 25 марта в киноцентре КАРО «Октябрь» ирландский кинофестиваль соберет всех любителей хорошего кино уже в одиннадцатый раз. Восемь новинок ирландского кинематографа перенесут вас в разные уголки мира - это и сам Изумрудный остров, и американская глубинка, и Канада, и Афганистан, и даже просторы космоса за пределами Солнечной системы.

Темой этого года заявлена «Изгои и скитальцы» / Rogues and Wanderers, она объединяет несколько фильмов из программы, сборник игрового короткого метра и дискуссию с участием гостей из Ирландии. Режиссеры и актеры приедут представить свои работы российскому зрителю.

Среди самых ожидаемых фильмов - «Моди» с Салли Хокинс и Итаном Хоуком в главных ролях; номинант на Оскар как лучшая анимационная картина «Добытчица», которую представит создатель легендарной студии Cartoon Saloon Пол Янг; и главный фильм ирландского проката «Тюрьма Мейз». Гостей также ждут другие новинки ирландского кино, встречи, обсуждения и мастер-классы.

Открытие фестиваля пройдет 14 марта в киноцентре «Октябрь» с участием режиссера картины «Моди» Эшлин Уолш, которая за этот фильм получила престижную ирландскую кинопремию IFTA.

17 марта все поклонники ирландской культуры соберутся в клубе «Известия Hall» на фестивале «День и ночь святого Патрика» – крупнейшем гала-концерте ежегодной «Недели Ирландии» в Москве.

На праздник в честь покровителя Изумрудного острова прибудут лучшие представители отечественной фолк-сцены, среди которых The Dartz, St. Patrick’s Brigade, Trelligh, Lost Temple Brothers, Оркестр Волынщиков Москвы. Хедлайнерами из России станут группы Тинтал и Тролль Гнёт Ель, а главными гостями фестиваля - новые звёзды ирландского фолка CUAS.

На протяжении всего вечера будут выбивать каблуками искры артисты ирландских и шотландских танцевальных шоу: Celtic Wind, Ceilidh, Ars Longa, Carey Academy, Iridan, Вереск, Brave Scots.

Гостей ждёт настоящая кельтская ярмарка, видеоарт на большом экране, а первые 300 гостей получат специальный ирландский подарок!

Ведущим празднования Дня святого Патрика станет фронтмен группы Тинтал, «голос» фестиваля «Дикая Мята» Фёдор Воскресенский.



Фестиваль приглашает всех в удивительное путешествие по Ирландии, с плясками и густым звучанием волынок, окрашенное в зелёный цвет!

Dance Irish – это праздник музыки и танцев из самого сердца Ирландии! Третий год подряд солисты всемирно известного шоу Riverdance, лучшие ирландские музыканты, а также лучше российские танцоры знакомят зрителя с самыми яркими сторонами ирландской культуры.

Два года Dance Irish собирал полные залы, каждый раз наполняя зрителей невероятной энергией ирландской музыки и поражая мастерством танцоров. Этот год не станет исключением – ведь в этот раз на сцену ДК МИИТ выйдут:

Эшлин Райан – солистка Riverdance;

Брендан Доррис – солист Riverdance и dance captain труппы;

Группа Cuas, которую возглавляет Мейв Бэгли – представительница одной из известнейших музыкальных семей Ирландии.

Также в Dance Irish примут участие более 20 танцоров из лучших российских школ ирландского танца.

Зрителей ждут специально поставленные для Dance Irish танцевальные номера, лирические песни на английском и ирландском и зажигательные мелодии. 18 марта Dance Irish станет самым ирландским местом в Москве, куда частичку изумрудного острова привезут его лучшие представители!

19 марта 2018 в Зверевском центре современного искусства состоится торжественное открытие выставки «Вторжение» художников Валерия Корчагина (Россия) и Аарона Смита (Ирландия) (куратор: Александра Орлова). Авторы представят творческое видение национальных особенностей русской и ирландской культур. 23 марта 2018 состоится дискуссия с участниками выставки. Площадка: Зверевском центре современного искусства.

Время работы выставки: 20-30 марта 2018, ежедневно с 10:00 до 21:00

20 марта в кинотеатре «Звезда» состоится вечер ирландского видеоарта. Будут продемонстрированы работы авторов: Хелоизы О’Райлли, Майрид Маклин (фильм предоставлен Международным фестивалем видеоарта «Сейчас и потом»), Дермот Макневин. В рамках вечера зрители узнают о том, что такое видеоарт и почему он так интересен современным художникам, а также смогут обсудить увиденные работы.



Яркие события запланированы и для самых маленьких гостей «Недели Ирландии»: ищите в программе фестиваля сеансы мультфильмов и творческие конкурсы!

В рамках фестиваля Неделя Ирландии пройдет несколько презентаций книг: серия «Скрытое золото ХХ века» от издательства «Додо Пресс» с лекцией Шаши Мартыновой, встреча в библиотеке молодежи, а также перевод на русский бестселлера «Прах Анжелы» - воспоминаний лауреата Пулитцеровской премии Фрэнка МакКорта о его детстве в Ирландии.

На кинофестивале в связи с изданием перевода «Праха Анжелы» пройдет премьерный показ мультфильма «Рождество Анжелы” в составе сборника анимации студии Brown Bag Films, который представит сценарист и режиссер, Дэмиен О’Коннор.

Впервые в рамках фестиваля Неделя Ирландии пройдет гастрономический фестиваль. Партнер фестиваля, ресторан Chicago Grill & Bar организует специальную программу мастер-классов по приготовлению ирландских блюд. В среду, 21 марта, шеф-повар будет учить готовить Ирландское рагу и традиционный картофельный хлеб Фадж, а в воскресение, 25 марта, – классический ирландский завтрак и суп Чаудер. В программу мастер-классов включены мини-лекции об ирландской кухне и традиционные ирландские напитки.

Самым красочным событием IRISH WEEK традиционно станет Парад святого Патрика в парке «Сокольники», который в этом году переносится на 24 марта. В этот день тысячи москвичей наряжаются в праздничные костюмы и устраивают веселое шествие. Парад возглавляют музыканты и артисты уличных театров, благодаря чему праздник превращается в яркий дублинский карнавал.

Фестиваль Неделя Ирландии проходит при поддержке фонда Culture Ireland.

По данным пресс-службы проекта.