Модный сюрприз: Шоу профессора Николя в Сокольниках

Веселая развлекательно-оздоровительная социальная программа «Улыбайтесь Вместе» от Colgate продолжает радовать всех желающих своими маленькими праздниками в парке «Сокольники» и наступающее воскресенье не исключение - 20 августа на эстраде «Ротонда» в 17:30 и в 18:30 состоится популярное интерактивное «Шоу профессора Николя»!

Программа шоу состоит из двух выступлений, каждое из которых займет один час. В первой части «Школьная наука» профессор Николя покажет детям эксперименты с сухим льдом, невидимыми чернилами, и искусственным снегом. Во второй части - «Стихии» - будут проведены эксперименты, связанные с той или иной стихией. Дети увидят водородный взрыв, понаблюдают за извержением вулкана, а также узнают, как устроен фонтан.

«Шоу профессора Николя» зрелищно и динамично. Детям и взрослым будет интересно наблюдать за процессом экспериментов. Профессор Николя покажет зрителям, что наука может быть интересной и увлекательной: все опыты сопровождаются яркими вспышками и неожиданными взрывами. При этом представление абсолютно безопасно.

Помимо самого шоу, для детей и их родителей, как всегда, будет работать резиденция Colgate, где несколько раз в день проводятся уроки «Ослепительная улыбка на всю жизнь». На занятиях дети в игровом формате узнают о важности ежедневного ухода за полостью рта и правильном использовании зубной щетки и зубной нити.

Летняя волна социально-значимой программы «Улыбайтесь вместе» проходит в парке «Сокольники» при поддержке Colgate и призвана обратить внимание посетителей на важность здоровых и искренних улыбок всех членов семьи. Главная цель программы «Улыбайтесь вместе» - своими инициативами создавать поводы для улыбок, рассказывать о высокой значимости положительных эмоций в семье, а также через игру и веселье открывать и развивать таланты детей.

До встречи в воскресенье у «Ротонды» :)!

По данным пресс-службы проекта.