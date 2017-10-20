Модный юбилей:ТРЦ «Семеновский» отпраздновал 20-летие

15 октября старейший в новой истории торгово-развлекательный центр «Семеновский» пригласил москвичей и гостей города на свой юбилей - 20 лет со дня основания!

В честь своего юбилея «Семеновский» подготовил серию мероприятий с сюрпризами для каждого гостя. Среди развлечений были тверк-шоу и футбольный фристайл, сложные фокусы и шоу барабанщиков, викторины и танцевальный мастер-класс по хип-хопу.

Мало кто знает, что ТРЦ «Семеновский» был построен при участии японского бизнесмена, господина Эйкити Нисикава. С 1990 года г-н Нисикава активно участвовал в культурном и экономическом развитии нашей страны. В то время его холдинг «Санъэй сёдзи кабусики кайся» открыл здесь несколько крупных магазинов, а одним из наиболее масштабных проектов стало строительство первого в Москве торгового центра. Судьба Президента «Санъэй сёдзи» г-на Нисикава тесно связана с Россией. Во время Второй Мировой войны он подружился с семьей советского военного и после открытия железного занавеса решил инвестировать средства именно в российский бизнес.

История Эйкити Нисикава - это история восемнадцатилетнего японца, летчика из отряда смертников "камикадзе", попавшего в русский плен в конце Второй Мировой войны и выжившего, благодаря силе духа и счастливому стечению обстоятельств, вынесшего из плена благодарность и уважение к России и русским людям.

В плену Нисикава-сан спас от смерти двухлетнего Валерку - сына майора Василия Чеботарева, начальника лагеря для японских военнопленных на Дальнем Востоке и стал близок этой семье. Беседы с майором помогли выстоять и найти свой путь, майор ходатайствовал об отправке молодого японца на родину в числе первых репатриационных групп и сам проводил его до Находки..

Вернувшись в Японию, Нисикава-сан много и упорно трудился как наёмный работник и только в начале пятидесятых годов, взяв кредит, он стал владельцем собственной фабрики по производству соевого творога «тофу». Всё приходилось начинать с нуля. Бизнес развивался параллельно с восстановлением экономики самой Японии, и в результате долгих трудов он стал преуспевающим бизнесменом, владельцем крупной фирмы и богатым человеком.

«Истории моей дружбы с Россией уже более шестидесяти лет» – так говорил японский бизнесмен господин Эйкити Нисикава (Нисикава-сан) – основатель крупной японской фирмы «Санъэй сёдзи кабусики кайся».

Сегодня ТРЦ «Семёновский» продолжает развиваться и имеет статус супер-окружного торгово-развлекательного комплекса, являясь популярным торговым центром для жителей всего Восточного, а также прилегающих округов.

Во многих магазинах действуют скидки, которые будут доступны всю неделю, до 21 октября включительно. Этот период ознаменуется для посетителей ТРЦ «Семёновский» вечерними музыкальными концертами оркестра и выступлениями специальных гостей – барабанщиц из Японии. Особенно рекомендуем посетить фестиваль творчества, организованный гиперцентром Лофт. 21 октября «Семёновский» приглашает на заключительную праздничную программу для детей и взрослых.