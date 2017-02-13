Модный Завтрак в Hustle

11 февраля в прекрасном интерьере ресторана Hustle прошел Модный завтрак, организованный онлайн-журналом MODA.RU. Продюсер и визионер Антон Алфер пригласил журналистов, блогеров и критиков в преддверии сезонных событий, чтобы обсудить новые темы и обменяться мнениями.

“В эпоху нормкора, господствующего на подиуме и в жизни, лучшей одеждой становится здоровое тело. Мода не готова смириться со старостью, по крайней мере хотелось бы, чтобы старость приходила попозже и была красивой”, - сформулировала основную тему встречи главный редактор MODA.RU Евгения Алфер. Возможно ли прожить 120 лет активной жизни? Этот вопрос было решено задать специалисту.

Приглашенным гостем в это утро выступил светила мировой геронтологии, российский ученый-биолог, доктор биологических наук, профессор РАН Москалёв Алексей Александрович, автор нескольких книг о долголетии. Гости смогли задать свои вопросы о состоянии исследований на сегодняшний день, о перспективах геронтологии, и получить практические советы на тему “как продлить возраст в активной фазе”. Возможно ли изобретение таблетки “от старости”? Да, считает Алексей Москалёв, если общество сформирует запрос на эту таблетку, а исследования в области геронтологии будут финансироваться активнее.

Также на Модном завтраке был разыгран подарок от партнеров мероприятия выставки "Бижутерия от винтажа до наших дней". Лотом стали украшения - кольцо и браслет "Перо" от французского бренда Ornalys. Ornalys -это семейное предприятие, основанное в 1887 году. Ювелирное дело передаётся из поколение в поколение. Данный сет выполнен по штампам 20-х годов прошлого века. Бренд постоянный участник выставки "Бижутерия от винтажа до наших дней". Украшения выиграл молодой джентльмен Никас.

Крымский винный дом “Изюмовъ” в это утро разыграл 3 коробки шампанского.

Бренд St.Friday Socks, создающий исключительно хорошее настроение, не оставил никого без подарка, и традиционно порадовал гостей яркими красками позитива.

Среди гостей Модного Завтрака были замечены: Алиса Толкачёва, Александр Трещёв, Малена Маяковская, Татьяна Комиссарова, Александр Ларекс, Татьяна Горинович, Тим Ильясов, Ирина Каримова, Андрей Аболенкин и другие.