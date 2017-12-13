Модный Завтрак в “Панаехали”

На этот раз основатель модной сети Антон Алфер предложил к обсуждению тему FashionNet. Роман Ефремов, генеральный директор отраслевого Союза FashionNet ответил на вопросы коллег из модной индустрии и рассказал про перспективы и возможности этого направления. Также у всех собравшихся была возможность вступить в недавно созданный отраслевой Союз “FashionNet”.

“Сегодня состоялся оживленный разговор между коллегами по выработке путей дальнейшего развития российской индустрии моды, - поделился своими впечатлениями Роман Ефремов. - Мы обсудили насущную проблему образования в индустрии и подготовки квалифицированных кадров. Ситуация оставляет желать лучшего и это необходимо исправлять. Мы также обсудили концепцию развития в целом и план первичных мероприятий на ближайшее время”.

Молодой исполнитель Михаил Панга спел несколько своих песен перед собравшимися. В меню по традиции были сырники. Царила дружеская предновогодняя атмосфера.

Среди гостей присутствовала декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Комиссарова, которая участвует в развитии рынка #NeuroNet, она отметила важность и перспективность развития направления #FashionNet. Так же Модный Завтрак посетили: Алиса Толкачева, Галина Истомина, Дмитрий Бабушкин, Наталья Толкунова, Валентина Кузнецова, Ирина Каримова, Евгения Алфер. Некоторые из собравшихся подали свои заявления о вступлении в Союз “FashionNet”.