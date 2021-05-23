Морской стиль лета 2021: лучшие образы

Популярные бренды успешно открыли сезон беззаботных пляжных и круизных коллекций на витринах своих магазинов, где нам предлагают новый взгляд на всегда модную морскую классику.

И даже если в этом году ваши навигационные маршруты путешествий окажутся не далее ближайшей реки или озера у дачи - это вовсе не повод отказываться от удовольствия побаловать себя новыми трендовыми образами в морском стиле.

Главная летняя вещь первой необходимости - купальник и можно, конечно, не верить в приметы, однако чаще происходит так, что какой купальник пропишется в гардеробе - таким и будет лето. Поэтому лучше выбирать купальник яркий, жизнерадостный и соблазнительный! Такой, как предлагают нам американские дизайнеры всегда креативной команды Guess - глубокого адмиральского оттенка, в озорных якорях и с молочными канатиками.

Или в традиционную морскую полоску, щедро сдобренную логотипами бренда.

В роскошной линии Marciano нас ждёт элегантный комбинезон из сапфирового шёлка на золотой цепи - согласитесь, такой наряд просто создан для томных вечеров на палубе и обречён на стихийный прилив комплиментов.

А в это же время итальянские модельеры бренда Calzedonia приготовили для нас колоритные бикини в широкую контрастную полоску с флиртующей корсетной шнуровкой.

Веселую компанию «морскому» купальнику составит вместительная пляжная сумка с пёстрыми морскими звёздочками и ракушками на аквамариновом фоне.

Как всегда безупречно стильной стала коллекция Ralph Lauren Polo, в которой замечены не только эталонные тельняшки, матросские брюки с золотыми пуговицами на бедрах и кинематографичные яхт-клубные блейзеры, но и современное, абсолютно органичное слияние морского и спортивного стиля.

В новой pre-fall кампании от заокеанского дизайнера Norma Camali наблюдается оптическая игра морских полосок разных масштабов в одном наряде, удивительно гармонично перестраивающая пропорции тела.

Кстати, пляжное полотенце - такой же полноправный атрибут летнего гардероба, как и купальник , поэтому образ королевы водных просторов невозможен без этого важного аксессуара.

Французские эстеты Дома Yves Delorme создали художественные версии полотенец-картин с живописными сюжетами подводного царства: пышные гроздья кораллов, россыпи ракушек и очаровательные лепестки цветов, нарисованные на нежной мягкой ткани, не оставят вас равнодушными.

А чтобы продлить морское настроение дома просто добавьте в интерьер пару декоративных подушек с тематическими узорами или изящную вазу в виде рыбки.

Берём курс на морской стиль и поднимаем паруса!

Автор: Диана Мицкевич